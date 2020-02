Von: Redaktion DER FARANG | 02.02.20

BERLIN (dpa) -

SKISPRINGEN: Das Gelbe Trikot von Karl Geiger ist weg, doch sauer waren die deutschen Skispringer in Japan nicht. Der zweite Platz von Stephan Leyhe am Sonntag freute nicht nur den Hessen selbst, sondern auch Teamkollege Geiger. «Das hast du dir sehr verdient und wurde nach den letzten Wochen echt mal Zeit», schrieb der Oberstdorfer bei Instagram. Geiger selbst wurde bei schwierigen Windbedingungen in Sapporo Elfter und Fünfter und liegt nun 63 Punkte hinter dem neuen Gesamtführenden, Stefan Kraft aus Österreich. Am kommenden Wochenende steht für das Team von Bundestrainer Stefan Horngacher der Heim-Weltcup in Willingen auf dem Programm. Bereits am Samstag und Sonntag waren die Skispringerinnen zu Hause gefordert: Juliane Seyfarth wurde als beste Deutsche in Oberstdorf einmal Achte und einmal Fünfte.

SKI ALPIN: Ein Teil des Preisgeldes war Thomas Dreßen schon am Abend nach dem Sieg in Garmisch-Partenkirchen wieder los. Viele Freunde und Verwandte erlebten seinen Abfahrtserfolg auf der Kandahar live mit, Dreßen ist nur eine halbe Stunde davon entfernt in Mittenwald aufgewachsen. Und er wollte sich nicht lumpen lassen bei der Feier. Insgesamt schafften es sechs der sieben deutschen Starter in die Top 30. Im Riesenslalom am Sonntag sorgte Stefan Luitz mit Rang neun für die Spitzenplatzierung aus deutscher Sicht und seine erste Top-Ten-Platzierung seit mehr als einem Jahr. Viktoria Rebensburg kam beim einzigen Rennen auf der Olympia-Strecke von Sotschi 2014, dem Super-G am Sonntag, auf Rang acht.

BOB: Auch sieglos räumte Francesco Friedrich einen Titel ab. Platz fünf reichte dem Doppel-Olympiasieger für den Sieg im Gesamtweltcup Viererbob. Die Show im Bob-Mekka St. Moritz stahl ihm diesmal Teamkollege Johannes Lochner. Erst stoppte der Bayer die Siegesserie des Rekordweltmeisters im Zweierbob, dann fuhr Lochner im Vierer als einziger Deutscher mit Rang drei aufs Podest. Das verpasste Double konnte er verschmerzen. «Alles gut, ich hatte vor dem Horseshoe einen kleinen Fahrfehler», sagte Lochner. Den Sieg holte sich der Kanadier Justin Kripps vor dem Letten Oskars Kibermanis. Olympiasiegerin Mariama Jamanka raste mit Kira Lipperheide auf Rang zwei hinter Kaillie Humphries aus den USA. Dritte wurden Stephanie Schneider und Leonie Fiebig.

NORDISCHE KOMBINATION: Nun gehört auch das bedeutende Seefeld-Triple zur Titelsammlung von Jarl Magnus Riiber. Der 22 Jahre alte Norweger führt alle Spannungselemente in der Kombination ad absurdum, in dem er Rennen für Rennen mit riesigem Vorsprung vorneweg rennt und souverän siegt. Diesmal waren es nur deshalb nur 50 Sekunden auf Joergen Graabak und Vinzenz Geiger, weil es der Gelb-Träger auf den letzten Kilometern locker angehen lassen konnte. Rekordsieger Eric Frenzel sprang mal gut und mal weniger gut, für den Olympiasieger stand am Ende Gesamtrang fünf in der Tiroler Schnee-Idylle.

RODELN: Vier Rennen, vier deutsche Siege - Premiere in diesem Winter. Herren, Damen, Doppelsitzer, Mixed-Staffel. Die deutschen Rodlerinnen und Rodler nutzen den Heimvorteil und räumen in Oberhof mächtig ab. Die Bedingungen sorgen dabei auch für Überraschungen. Von Rang 24 im ersten Durchgang schafft es Johannes Ludwig auf Platz eins. Bei den Damen freut sich Anna Berreiter über den ersten Weltcupsieg in ihrer Karriere. Der Erfolg der 20-Jährigen ist auch kleiner Trost für Julia Taubitz, die als Vierte die Gesamtführung im Weltcup wieder abgeben muss. Bei dem Doppelsitzern runden Tobias Wendl und Tobias Arlt das Siegwochenende ab.

SKELETON: Weltmeisterin Tina Hermann holte in St. Moritz ihren dritten Weltcupsieg der Saison. Erneut verwies sie die Olympia-Zweite Jacqueline Lölling auf Rang zwei. Sophia Griebel belegte den siebten Rang. «Ich hatte oben noch ein paar kleine Fehler, aber insgesamt geht es in die richtige Richtung», sagte Hermann. Zuvor hatten auch die deutschen Männer mit drei Plätzen unter den besten Fünf aufgetrumpft. Junioren-Weltmeister Felix Keisinger verbuchte als Zweiter seine bisher beste Weltcup-Platzierung. Nur der sechsmalige lettische Weltmeister Martins Dukurs war schneller. Axel Jungk wurde Dritter, Alexander Gassner Fünfter.

SKICROSS: Zwei Deutsche erreichten das Finale beim Skicross-Weltcup im französischen Megève, am Ende schaffte es zumindest Tim Hronek als Dritter auf das Podest. Florian Wilmsmann belegte Rang vier, Daniela Maier kam auf den sechsten Platz.