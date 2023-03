NAN: Dorfbewohner in der Provinz Nan in der Nordregion des Landes fanden sich am Sonntagabend (12. März 2023) in einem „Winterwunderland“ wieder, als ein Hagelsturm ihre Straßen und Häuser weiß färbte.

Die Einwohner von Ban Daan und Ban Piangsor im Bezirk Chaloem Phra Kiat berichteten, dass der Sturm 10 Minuten lang anhielt und Hagel so groß wie der Daumen eines Erwachsenen herunterkam.

Der Hagelsturm hinterließ eine surreale Winterszene, und die Einheimischen sagten, sie fühlten sich wie in ein fremdes Land versetzt. Es gab keine Berichte über Schäden durch die Hagelkörner.

Foto: The Nation

Für Nordhailand, aber auch den Großraum Bangkok, werden bis Dienstag weitere heftige Sommerstürme mit starken Winden vorausgesagt.

Das Meteorologische Amt (TMD) hat für Montag und Dienstag eine Sommersturmwarnung für den Norden, den Nordosten, die Zentralregion einschließlich dem Großraum Bangkok und für den Osten herausgegeben.

Nach Angaben der Behörde werden die Stürme durch ein mäßiges Hochdrucksystem aus China in Verbindung mit einem westlichen Tiefdruckgebiet im Norden ausgelöst.

Das TMD riet den Menschen, sich von offenen Flächen, großen Bäumen und ungesicherten Werbetafeln fernzuhalten. Außerdem riet sie den Landwirten, ihre Ernten vor Sturmschäden zu schützen.

Die Sturmwarnung gilt für die folgenden Gebiete:

Montag:

Norden: Mae Hong Son, Chiang Mai, Chiang Rai, Lamphun, Lampang, Phayao, Nan, Phrae, Uttaradit, Tak, Sukhothai, Kamphaeng Phet, Phichit, Phitsanulok und Phetchabun.

Nordosten: Loei und Nong Khai.

Loei und Nong Khai. Zentralebene: Kanchanaburi, Suphanburi, Ayutthaya, Ratchaburi, Nakhon Pathom, Samut Sakhon, Samut Songkhram, Großraum Bangkok.

Kanchanaburi, Suphanburi, Ayutthaya, Ratchaburi, Nakhon Pathom, Samut Sakhon, Samut Songkhram, Großraum Bangkok. Osten: Chachoengsao, Chonburi (einschließlich Pattaya), Rayong, Chanthaburi und Trat.

Dienstag: