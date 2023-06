Von: Redaktion DER FARANG | 28.06.23

MÜNSTER: Mit Krawatte, schwarzer Brille und feinem Zwirn statt leicht ausgebeultem Sakko tarnt sich Privatdetektiv Georg Wilsberg (Leonard Lansink) als Immobilieninvestor. Für die Folge «Mord und Beton» aus der Krimireihe «Wilsberg», die einst am 16. April 2016 im ZDF ihre Premiere hatte, schlüpft er in die Rolle eines zwielichtigen Geldgebers für ein umstrittenes Bauprojekt. ZDFneo wiederholt den 51. Film der Krimi-Reihe (inzwischen gibt es 78) am kommenden Mittwoch zur besten Sendezeit (28. Juni, 20.15 Uhr).

Wie andere Städte auch hat Münster in Westfalen städtebauliche Prestige-Projekte. Im Film ist es der Umbau des alten Industriehafens am Dortmund-Ems-Kanal zu einem luxuriösen Wohn- und Büroviertel. Aus Angst vor steigenden Mieten und Vertreibung Alteingesessener ruft das die Hausbesetzerszene auf den Plan.

Das Drehbuch stammt aus der Feder von Jürgen Kehrer und Sandra Lüpkes: Der Wilsberg-Erfinder schreibt nur gelegentlich für die Krimireihe. Mit «Mord und Beton» ist ihnen eine launige und auch besonders spannungsreiche Episode gelungen.

Was zunächst aussieht wie ein harmloser Undercover-Einsatz, lässt Wilsberg zwischen die Fronten geraten. Sein Mut bringt ihn in Lebensgefahr - und die Zuschauerinnen und Zuschauer in Sorge um den Ermittler.

In «Mord und Beton» (Regie: Hansjörg Thurn) ist es nicht nur Wilsberg, der sich verstellt: Mehrere Protagonisten spielen ein doppeltes Spiel. Und wer ist verantwortlich für die Explosion einer Gasflasche in einer alten besetzten Lagerhalle? Als dann auch noch ein Mitarbeiter des Bauunternehmens tot auf dem Gelände gefunden wird, ist Wilsberg nicht mehr zu stoppen. Er will herausfinden, wie gerissen Baulöwe Michael Lobland (Christoph M. Ohrt) und seine Frau Helen (Gesine Cukrowski) wirklich sind. Führt die Spur schmutziger Korruptionsgelder am Ende gar ins Rathaus?

Zur Lösung des Falls braucht Wilsberg - natürlich - die Hilfe seiner Mitschnüffler: Nichte Alex (Ina Paule Klink) und Finanzamt-Kumpel Ekki (Oliver Korittke). Kommissarin Anna Springer (Rita Russek) hat ihre liebe Not, die Spürnasen aus den Ermittlungen herauszuhalten - erst recht, als es eine zweite Leiche und eine Entführung gibt.

Typisch Wilsberg sei das, sagte Alex-Darstellerin Klink vor sieben Jahren der Deutschen Presse-Agentur über den Film. Oft gehe es in dem Ensemble-Krimi weniger um den Fall als um die Frage, wie die große Wilsberg-Familie in ihn verstrickt sei. «Und am Ende lösen wir ihn zusammen», sagt Klink. Sie glaubt, dass genau dies das Erfolgsrezept der stets quotenstarken Krimireihe sei. «Wir werden auch de