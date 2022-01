PATTAYA: Häfele Thailand, der deutsche Marktführer für Möbel-, Bau- und Sanitär-Beschläge, elektronische Schließsysteme, LED-Licht für Möbel sowie Produktinnovationen für Haus und Wohnung, befindet sich auf Expansionskurs und präsentiert sich im neuen Häfele Design Studio Pattaya größer und besser als je zuvor. Neben dem gewohnten Häfele-Sortiment wird in dem neuen Showroom das größte BBQ-Angebot Pattayas präsentiert – alles unter einem Dach!

Für Renovierung sowie Umbau- oder Ausbau von Haus oder Condo wird alles angeboten, was das Herz begehrt.

Im Häfele Profi Shop können BBQ-Fans die ganze Welt des Grillens entdecken. Bereits beim Öffnen der Eingangstür wird die pure Grillfreude und -lust entfacht: Von der Holzkohle, über Original-Accessoires und -Zubehör bis hin zu einer beeindruckenden Auswahl an Weber-Grills, die mit hohem Aufwand und besonderer Sorgfalt in den USA gefertigt werden, lässt der größte BBQ-Shop der Ostküs­te keine Wünsche offen.

Erhältlich sind sowohl klassische Gas- und Holzkohlegrills sowie auch leistungsstarke Elektrogrills. Egal, ob Sie einen kompakten Grill zum Camping oder für eine anspruchsvolle Gartenküche suchen, im breitgefächerten Häfele-Sortiment findet jeder den passenden Grill für seine Bedürfnisse.

Die sympathische Khun Jan bietet in ihrem Café neben Latte Macchiato und Co. auch einen deutschen Imbiss an.