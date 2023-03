Von: Björn Jahner | 04.03.23

PATTAYA: Immer mehr Europäer haben genug von Stress, Hektik, kalten Wintern und pessimistischen Zukunftsaussichten. Der Wunsch, in einem Land zu leben, wo die Sonne öfters scheint, wo das Meer zum Baden einlädt, wo Lebensfreude spürbar ist und das Geld noch etwas wert ist, wird bei vielen immer größer. Hier setzen die Pepperwood Resorts an, die nur 30 Minuten südlich von Pattaya an der Ostküste liegen.

Das Pepperwood Orchid Private Resort ist bereits das dritte fertig erstellte Resort des Schweizer Unternehmers Armin Bättig, der auch die Resorts geplant und realisiert hat. Seine Resorts zeichnen sich durch eine durchdachte, an tropische Verhältnisse angepasste Architektur und hochwertige Bauweise aus. Auffallend auch die einzigartigen Gartenanlagen mit großen Bäumen und exotischen Pflanzen. Die Resorts werden vorwiegend von deutschsprachigen Persönlichkeiten bewohnt oder von ihnen als Ferienresidenzen bis zum definitiven Bezug nach der Pensionierung benutzt. Eine gute Grundlage, um mit Freunden und Gleichgesinnten auf spannende und aktive Art zusammenzuleben.

Naturnahes Wohnen in den Tropen

Pepperwood Orchid liegt nur eine Fahrminute von Pepperwood Garden und zwei bis drei Minuten von Pepperwood Palms entfernt. Die Umgebung ist sehr ruhig und äußerst reizvoll. Verschiedene Golfplätze befinden sich nur einen Steinwurf entfernt und auch das Meer mit seinen schönen Stränden ist schnell erreicht.

Alle Poolvillen sind qualitativ hochwertig eingerichtet und bieten ein luxuriöses Wohnerlebnis.

Klimagerechte Architektur

Alle Villen sind vom Künstler Pepperwood entworfen und haben eine eigenständige, zeitlose Architektur mit asiatischem Charme sowie europäischer Bodenständigkeit. Konische Säulen bilden die Träger der zweistufigen hohen Dächer und integrieren sich als dekoratives Element harmonisch in die Hausfassade. Ein großer Teil der Wohnfläche ist überdacht, aber ohne gemauerte Wände. Diese Sala schützt vor Sonne sowie Regen und gibt den Bewohnern das Gefühl, draußen in der Natur zu leben. Das Ziegeldach ist so konzipiert, dass ein Kamin­effekt entsteht: Kühlere Luft drückt die warme Luft in der Nacht bei den Luftöffnungen des oberen Teils heraus. Dank den doppelten Backsteinmauern, der Dachkonstruktion und der Nutzung eines stets leichten Luftdurchzugs über die Schiebefenster und -türen ist das Haus bestens gelüftet und relativ kühl.

Alle Häuser befinden sich auf einem ca. 60 cm erhöhten Betonsockel, was vor Wasser, Tieren und Insekten schützt. Verwendet werden ausschließlich erstklassige Baumaterialien und -systeme – annähernd an Schweizer Bauqualität! Angeboten werden zwei verschiedene Haustypen.

Poolvillen für jeden Anspruch

Das Haus Small Paradise Silver hat zwei Schlafzimmer (je 18 qm) mit je einem großen Bad (11 qm), 1 separates Studio (27 qm) und eine große Garage. Es steht auf einem ca. 1.020 qm großen Grundstück. Auf total 345 qm lässt es sich prima wohnen: 216 qm sind überdacht, wovon 70 qm auf Nebengebäude fallen, und der Pool mit Terrasse hat 129 qm. Das private Salzwasserschwimmbecken ist 12 x 4,5 m groß und hat einen integrierten Whirlpool.

Die Villa Small Paradise Gold ist ein Superhaus mit 454 qm Wohnfläche. Es verfügt über zwei Schlafzimmer (je 21 qm) mit zwei riesigen Bädern (je 16 qm), 1 separates Studio (27 qm) und eine große Garage. Es steht auf einem ca. 1.200 qm großen Grundstück. Der Pool ist 12 x 4,5 m groß und die Poolterrasse mit Pool hat 178 qm.

Alle Häuser werden komplett eingerichtet verkauft. Welcome to paradise!