MELBOURNE (dpa) - Serena Williams hat ihre Ambitionen auf den 24. Grand-Slam-Titel mit einem lockeren Auftaktsieg bei den Australian Open unterstrichen. Die 38 Jahre alte US-Amerikanerin dominierte am Montag beim 6:0, 6:3 gegen die 20 Jahre jüngere Anastasia Potapova aus Russland ihre Erstrundenpartie klar.

Die einstige langjährige Nummer eins der Tennis-Welt holte ihren bislang letzten Grand-Slam-Titel vor drei Jahren bereits schwanger in Melbourne. Mit dem nächsten großen Titel würde Williams den Grand-Slam-Rekord der Australierin Margaret Court einstellen. In der Vorbereitung hatte die siebenmalige Melbourne-Siegerin in Auckland erstmals einen Turniersieg als Mutter gefeiert.

Probleme mit der Luftqualität gab es zunächst nicht. Inmitten der Sorgen, dass der Rauch der australischen Buschfeuer das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres beeinträchtigen könnte, drohten am ersten Tag eher Unterbrechungen durch den angekündigten Regen.

Mit etwas mehr Mühe erreichte Titelverteidigerin Naomi Osaka die zweite Runde. Die Japanerin setzte sich im Eröffnungsspiel in der Rod-Laver-Arena 6:2, 6:4 gegen die Tschechin Marie Bouzkova durch. Im zweiten Satz musste sich die ehemalige Weltranglisten-Erste nach einem 2:4-Rückstand zurückkämpfen.

Die 22-Jährige bekommt es nun im Kampf um den Drittrunden-Einzug mit Zheng Saisai aus China zu tun. Osaka wird inzwischen vom Belgier Wim Fisette trainiert, der die Kielerin Angelique Kerber 2018 zum Wimbledon-Sieg geführt hatte.