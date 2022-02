William Heinecke fordert einfachere Einreiseregeln

Von: Björn Jahner | 20.02.22

BANGKOK: William Heinecke, Gründer und Vorsitzender von Minor International (MINT), hat einen weiteren offenen Brief an Premierminister Prayut Chan-o-cha geschickt.

In seinem Schreiben fordert der in Amerika geborene thailändische Geschäftsmann die Regierung zur Vereinfachung der Einreisebedingungen sowie zur Lockerung der Anforderungen des neuen „Test & Go“-Modells auf.

William Heinecke appelliert an die Regierung, den zweiten RT-PCR-Test am fünften Tag nach der Einreise nach dem „Test & Go“-Modell und die Beantragung eines Thailand-Passes als Voraussetzung für die Einreise ins Königreich aufzuheben. Dies würde deutlich mehr ausländische Touristen anziehen, so William Heinecke.

Minor International (MINT) ist ein globales Unternehmen, das sich auf drei Kerngeschäfte konzentriert: Gastgewerbe, Restaurants und Vertrieb von Lifestyle-Marken. MINT ist ein Hoteleigentümer, -betreiber und -investor mit einem Portfolio von 536 Hotels unter den Marken Anantara, AVANI, Oaks, Tivoli, NH Collection, NH Hotels, nhow, Elewana, Marriott, Four Seasons, St. Regis, Radisson Blu und Minor International in 55 Ländern im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten, in Afrika, im Indischen Ozean, in Europa sowie in Süd- und Nordamerika.



MINT ist auch eines der größten Restaurantunternehmen Asiens mit über 2.200 Filialen in 26 Ländern unter den Marken The Pizza Company, The Coffee Club, Riverside, Benihana, Thai Express, Bonchon, Swensen's, Sizzler, Dairy Queen und Burger King. MINT ist einer der größten thailändischen Distributoren von Lifestyle-Marken und Vertragsherstellern. Zu seinen Marken gehören Anello, Bodum, Bossini, Brooks Brothers, Charles & Keith, Esprit, Etam, Joseph Joseph, OVS, Radley, Scomadi, Zwilling J.A. Henckels und Minor Smart Kids.

Nachfolgend das Schreiben von William Heinecke an Thailands Premierminister Prayut Chan-o-cha: