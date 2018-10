Das Team der «Wildschweine» in Buenos Aires. Foto: epa/Ivo Gonzalez For Ois/IOC

BANGKOK/BUENOS AIRES (dpa) - Die im Juli aus einer Höhle in Mae Sai geretteten Jungen haben am Rande der Olympischen Jugendspiele in Buenos Aires ein Freundschaftsspiel gegen die Jugendabteilung des Traditionsclubs River Plate absolviert. Die Mannschaft «Wildschweine» und ihre argentinischen Kontrahenten kickten am Sonntag auf einem Kleinfeld im River-Stadion Monumental.

«Als die Jungs in der Kabine ihre River-Auswärtstrikots mit ihren Namen sahen, haben sie sich sehr gefreut», sagte der Direktor des Clubs für auswärtige Angelegenheiten, Adrián Varela, im Fernsehen. «Niemand, der dabei war, wird diesen Moment je vergessen.»

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte die Jungen nach Argentinien eingeladen. «Die Entschlossenheit und der Mut, die einen großen Athleten ausmachen, helfen in allen Bereichen des Lebens», sagte IOC-Präsident Thomas Bach, als er die Ehrengäste bei der Eröffnung der Jugendspiele am Samstag im Zentrum von Buenos Aires vorstellte.

Die Kicker der Jugendfußballmannschaft im Alter von 11 bis 17 Jahren und ihr 25 Jahre alter Trainer waren im Juni bei einem Ausflug in die Höhle Tham Luang-Khun Nam Nang Non im äußersten Norden Thailands von Wassermassen überrascht worden. Erst nach 17 Tagen kamen die letzten von ihnen frei. Rund um die Welt verfolgten Menschen die dramatische Rettungsaktion.