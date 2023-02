Von: Björn Jahner | 08.02.23

PATTAYA: Die Behörden in Pattaya haben derzeit mit einer nicht ganz alltäglichen Angelegenheit zu tun: Sie probieren, ein ausgewachsenes Wildschwein einzufangen, das Passanten mitten in der Innenstadt entdeckt haben.

Netizen hatten Fotos von dem Borstenvieh in sozialen Netzwerken geteilt, das sich überwiegend nahe dem Supermarkt Big C Extra aufhielt und brachten damit die Behörden auf den Plan. Nach Aussage der Einsatzkräfte sei das Tier an Menschen gewöhnt und nicht scheu, weshalb sie vermuten, dass es als Haustier gehalten wurde und ausgebüxt war.