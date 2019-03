DEN HAAG (dpa) - Einen Tag nach den tödlichen Schüssen in einer Utrechter Straßenbahn hat der Rechtspopulist Geert Wilders den Rücktritt von Justizminister Ferdinand Grapperhaus gefordert.



Der Hauptverdächtige für die Schüsse habe zahlreiche Vorstrafen und sei erst kürzlich freigelassen worden, sagte Wilders am Dienstag im niederländischen Parlament. Das hätte niemals geschehen dürfen. «Sie sind dafür verantwortlich», sagte er zu Grapperhaus. «Sie müssen zurücktreten! Abhauen!»

Grapperhaus bedauerte, dass der Utrechter Bürgermeister Jan van Zanen am Dienstag irrtümlich gesagt hatte, dass zwei der drei Verdächtigen freigelassen worden seien. Man habe das aber schnell korrigiert. Durch die Schüsse in einer Utrechter Straßenbahn waren am Montag drei Menschen getötet worden. Tatverdächtig ist der festgenommene Gökmen T.