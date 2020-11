Von: Redaktion DER FARANG | 12.11.20

CHONBURI: Eine Frau wurde am frühen Donnerstag von einem wilden Elefanten zu Tode getrampelt, als sie und ihr Mann auf einer Plantage im Bezirk Bo Thong Gummibäume anzapften.

Die 54-Jährige und ihr 56 Jahre alter Ehemann sammelten auf einer Plantage in Tambon That Thong ab 3 Uhr morgens Kautschuk. Gegen 5.50 Uhr floh der Ehemann in Panik aus der Plantage und berichtete dem Besitzer, seine Frau sei von einem wilden Elefanten angegriffen worden. Dorfbewohner fanden später die Leiche. Kittiphong Kittikhun, Bezirksvorsteher von Bo Thong, sagte, die Frau sei die dritte Person, die in den vergangenen zwei Monaten in diesem Gebiet von einem Elefanten getötet wurde. Er forderte die Beamten auf, den Elefanten zu erlegen, damit die Menschen ihren täglichen Aufgaben nachgehen könnten, ohne Angst vor Angriffen haben zu müssen.