Von: Björn Jahner | 14.08.23

NAKHON SI THAMMARAT: Nach einer rund dreiwöchigen Verfolgungsjagd wurde am Samstag (12. August 2023) in der Provinz Nakhon Si Thammarat im tiefen Süden Thailands ein wilder Elefant im Bezirk Nop Phi Tham endlich eingefangen. Die Behörden hatten zuvor per Gerichtsbeschluss angeordnet, den Elefanten umzusiedeln, da er die örtliche Gemeinschaft seit geraumer Zeit gestört hatte.

Das Team des Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation (DNP) hatte bereits am Freitagabend (11. August 2023) mit der aufwändigen Jagd auf den Elefanten mit dem Namen „Phlai Chao Nga“ begonnen.

Der „Problemelefant“ wurde durch die Mithilfe eines Elefantenpaares ermöglicht, die dem örtlichen Elefantenführer Wiroj Supradit gehörten. Diese domestizierten Dickhäuter halfen dabei, Phlai Chao Nga, auch unter dem Namen Phlai Khai Nui bekannt, im dichten Wald aufzuspüren und herauszuführen, um ihn an einen neuen Ort zu verlegen.

Zusätzlich wurden Infrarotdrohnen eingesetzt, die durch die Unterstützung von Apinan Chaowalit, dem Leiter der Verwaltungsorganisation des Bezirks Tha Sala, betrieben wurden.

Sobald das Suchteam den Standort von Phlai Chao Nga lokalisiert hatte, wurde dem Elefanten ein Beruhigungsmittel verabreicht, um ihn zu betäuben.

Nachdem er sich beruhigt hatte, wurde der Elefant vorsichtig an die bereits in Gefangenschaft lebenden Artgenossen gebunden und aus dem Wald gebracht. Anschließend wurde er in das Regionalbüro 5 für Schutzgebiete in Nakhon Si Thammarat gebracht, das nun die Verantwortung für seine Umsiedlung übernimmt.

Die Anweisung zur Umsiedlung des Elefanten wurde bereits am 21. Juli 2023 vom Verwaltungsgericht von Nakhon Si Thammarat erlassen. Dies geschah, nachdem der Elefant aus dem Tai Rom Yen-Nationalpark ausgebrochen war und begonnen hatte, die Ernten der ansässigen Bauern zu zerstören.

Phlai Chao Nga war Berichten zufolge im Januar 2022 auf der Suche nach Nahrung in das Dorf Tambon Krung Ching gewandert, was zu erheblichen Schäden an den Ernteerträgen und landwirtschaftlichen Flächen führte.

Laut Angaben des DNP waren die Lebensgrundlagen von über 100 Einwohnern durch das umherstreifende Elefantenindividuum erheblich beeinträchtigt worden.