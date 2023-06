Von: Björn Jahner | 14.06.23

Foto: The Nation

NAKHON NAYOK: Beamte, Rettungskräfte und Dorfbewohner haben in der Nähe der Ferienanlage Ban Suan Taweesuk im Bezirk Mueang der Provinz Nakhon Nayok den wilden Elefanten „Plai Sarika“ gerettet, der am Montag (12. Juni 2023) in einen zwei Meter tiefen Teich gefallen war.

Die Rettungsaktion wurde eingeleitet, nachdem die Forstbeamten einen Bericht von Dorfbewohnern erhalten hatten, wonach ein männlicher Elefant in den künstlich angelegten Teich in der Nähe des Resorts gefallen war. Trotz mehrerer Bemühungen gelang es „Plai Sarika“ nicht, aus dem Teich zu klettern.

Die Rettungskräfte erleichterten „Plai Sarika“ daraufhin das Herausklettern, indem sie den Weg befestigten und ihn mit Früchten herauslockten.

„Plai Sarika“ war jedoch zu erschöpft, nachdem er stundenlang in dem Teich gefangen war und seine Versuche, herauszuklettern, gescheitert waren.

Die Rettungskräfte benötigten in Zusammenarbeit mit einem Baggerfahrer mehr als zwei Stunden, um auf dem Boden Stufen anzulegen, damit der Elefant heraussteigen konnte.

Narong Klongbo, ein Dorfbewohner, erzählte, dass „Plai Sarika“ schon einmal in diesen Teich gefallen war und aus eigener Kraft wieder herauskam. Der Elefant könnte erschöpft gewesen sein, nachdem er versucht hatte, herauszuklettern, erklärte er.