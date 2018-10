Von: Redaktion DER FARANG | 10.10.18

PATTAYA: Die Stadtverwaltung ruft Besitzer unbebauter Grundstücke auf, diese im Kampf gegen wildes Müllabladen mit einem Zaun einzugrenzen.

Mitarbeiter der Verwaltung informierten sich jetzt von der Thepprasit Soi 7 bis zur Second Road in Jomtien über Müllkippen mit Bauschutt, entsorgten Möbeln und jeder Menge Abfall. In der City Hall beklagen sich häufig Thais und Ausländer über wilde Müllhaufen in der Nähe ihres Wohnsitzes. Allerdings beschweren sich Bewohner ebenso über die Stadt, wenn diese auf Anrufe nicht reagiert. Beschwerden über illegales Müllabladen, das mit einem Bußgeld von 2.000 Baht geahndet werden kann, können bei der Stadtverwaltung unter der Rufnummer 1337 vorgebracht werden.