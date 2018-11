Von: Redaktion DER FARANG | 06.11.18

KANCHANABURI: Ein Pilzsammler wurde in einem Wald von wilden Elefanten zu Tode getrampelt.

Der 42-Jährige ging mit zwei Freunden am Sonntag in das Schutzgebiet Salak Phra im Bezirk Sri Sawat. Ein Freund sagte später der Polizei, dass sie bei der Suche nach Pilzen eine Elefantenherde gestört hatten. Alle drei drehten sich um und flohen. Er und sein Freund verloren den 42-Jährigen aus den Augen und kehrten später zurück, um nach ihm zu suchen. Sie fanden die Leiche. Die Leiche wurde zur Obduktion in das Hospital Tha Kradan eingeliefert. Der Mann war das zweite Opfer von Wildelefanten in dieser Gegend. Ein 54 Jahre alter Mann wurde am 15. Oktober beim Sammeln von Wildpflanzen getötet. Nach Angaben von Naturschutzbeauftragten leben in der Gegend etwa 30 wilde Elefanten.