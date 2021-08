Wikileaks-Gründer Julian Assange in London vor Gericht erwartet

LONDON: Der inhaftierte Wikileaks-Gründer Julian Assange wird erneut in London vor Gericht erwartet. Am Royal Courts of Justice soll am Mittwoch (10.30 Uhr Ortszeit/11.30 Uhr MESZ) eine Anhörung stattfinden, in der es um den Einspruch der USA gegen ein früheres Urteil geht.

Das Strafgericht Old Bailey in London hatte im Januar einen US-Auslieferungsantrag wegen der schlechten psychischen Gesundheit Assanges und der zu erwartenden Haftbedingungen in den Vereinigten Staaten abgelehnt. Assange kam aber dennoch nicht auf freien Fuß, weil die USA Berufung einlegten. Diese wurde zugelassen, allerdings wurden nicht alle von den USA dargelegten Gründe akzeptiert.

Die US-Justiz versucht nun, in den verbleibenden Punkten Recht zu bekommen. Konkret geht es um die Einschätzung der zuständigen Londoner Richterin, dass Assange psychisch und körperlich in schlechter Verfassung sei. Die USA zweifeln dies an.

Die US-Justiz wirft dem 50 Jahre alten gebürtigen Australier vor, gemeinsam mit der Whistleblowerin Chelsea Manning geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen und veröffentlicht zu haben. Er habe damit das Leben von US-Informanten in Gefahr gebracht, lautet der Vorwurf. Seine Unterstützer sehen in ihm hingegen einen investigativen Journalisten, der Kriegsverbrechen ans Licht gebracht hat. In den USA drohen ihm im Fall einer Verurteilung bis zu 175 Jahre Haft.