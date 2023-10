Wieso es ein Junge mit zwei Mamas in Polen schwer hat

Von: Redaktion DER FARANG | 12.10.23

WARSCHAU: Nicht jedes Kind lebt mit nur einer Mama und nur einem Papa zusammen. In manchen Familien gibt es auch zwei Mamas oder zwei Papas. Denn zum Beispiel bei uns in Deutschland können auch zwei Frauen oder zwei Männer heiraten und Kinder haben. Die Eltern leben dann in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft. Sie sind homosexuell. Manchmal ändern Eltern auch ihr Geschlecht oder fühlen sich keinem Geschlecht zugehörig.

Man nennt solche Familien auch Regenbogenfamilien. In einem Regenbogen sieht man oft ganz viele verschiedene Farben. So, wie es auch viele verschiedene Arten von Familien gibt. Der Name soll also zeigen: Familien können ganz unterschiedlich aussehen.

In unserem Nachbarland Polen jedoch können homosexuelle Paare nicht heiraten. Homosexuelle und Regenbogenfamilien haben es deswegen dort sehr schwer. Die meisten Leute in Polen sind katholisch. Viele nehmen ihre Religion sehr ernst. Deswegen hat auch die katholische Kirche viel Macht in dem Land. Und die sagt: Regenbogenfamilien entsprechen nicht dem traditionellen Familienbild, also einer Familie mit einer Mama und einem Papa. Auch Politiker der regierenden Partei PiS sprechen immer wieder schlecht von solchen Familien.

Kinder aus polnischen Regenbogenfamilien würden deshalb oft gehänselt, beleidigt und gemobbt, sagt Alexandra Magryta. Die Aktivistin setzt sich für Homosexuelle und Regenbogenfamilien in Polen ein. Viele Kinder trauten sich gar nicht zuzugeben, dass sie in einer Regenbogenfamilie lebten, erklärt sie. «Ich denke da zum Beispiel an den Sohn meiner Freundinnen.»

Der Junge habe zwei Mamas, doch seine Mitschülerinnen und Mitschüler wüssten das nicht, sagt Alexandra Magryta. Auch seine Mütter machten daraus ein Geheimnis. Denn sie hätten Angst um ihren Sohn.

«Ein Teil der Regenbogenfamilien bezeichnet deswegen die zweite Mutter oder den zweiten Vater als Tante oder Onkel», erklärt Alexandra Magryta. Sie kenne Familien, die deswegen sogar ihre Heimat Polen verlassen hätten. «Sie suchen sich dann ihr neues Zuhause, zum Beispiel in Norwegen oder Deutschland, weil sie sich dort sicherer fühlen.» Die meisten Regenbogenfamilien blieben aber trotz der Ängste und Hänseleien in Polen.

Was müsste sich ändern, damit sich diese Familien in Polen wohler fühlten? «Wir brauchen da vor allem Bildung», sagt Frau Magryta. Sie findet: Im Biologieunterricht müssten Lehrerinnen und Lehrer etwa erklären, dass Homosexualität etwas Natürliches ist.

«Und im Polnischunterricht müsste man auch mal Bücher von homosexuellen Menschen lesen, die zeigen, dass es unterschiedliche Familienformen gibt», findet die Aktivistin. Am Religionsunterricht teilzunehmen, sollte hingegen freiwillig sein, meint sie. Außerdem sei es wichtig, allen Kindern zu zeigen, dass sie wertvoll sind und geliebt werden.