WIENER NEUSTADT: Der ab Mittwoch von Corona-Ausreisehürden betroffene Ort Wiener Neustadt in Österreich bereitet sich intensiv darauf vor. Die rund 50 Kilometer von Wien entfernte Stadt mit 45.000 Einwohnern ist die erste größere Kommune in Österreich, für die wegen der hohen Zahl an Corona-Infektionen eine Testpflicht bei Ausreise besteht. «Wir bauen die Testkapazitäten massiv aus, um zu gewährleisten, dass jeder, der einen Test braucht, auch einen bekommt», sagte Stadtsprecher Thomas Iwanschitz am Dienstag.

Bis spätestens Freitag sollen 15.000 Tests pro Tag für Pendler und Gäste möglich sein. Polizei und rund 300 Soldaten sollen stichprobenartig Ausfallstraßen und den Bahnhof kontrollieren. Bei Nichteinhaltung der Vorgaben drohen Strafen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Wiener Neustadt liegt aktuell bei 536. Bei einem Wert von 400 müssen Regionen in Österreich eine Testpflicht bei Ausreise einführen. Bisher betraf das unter anderem Mayrhofen im Zillertal oder Radstadt am Dachstein.

Wiener Neustadt sei ein wichtiger Ort für rund 300.000 Menschen in der Region, sagte Iwanschitz. Allein auf dem Bahnhof würden täglich 20.000 Reisende gezählt, die Stadt habe ein Klinikum mit 1000 Patienten und 2000 Mitarbeitern. Bis zu 12.000 Kinder und Jugendliche gingen im Ort zur Schule und kämen teils von außerhalb.

«Leider ist momentan nicht absehbar, wann die Inzidenz wieder unter 400 fällt», meinte Iwanschitz. Der Grund für die hohe Zahl sei unklar. Es könne aber daran liegen, dass so viele Menschen ein- und auspendelten. Die Rückverfolgung der Fälle funktioniere sehr gut. Die Zahl der Neuinfektionen sei - wenn auch auf dem sehr hohen Niveau - aktuell immerhin stabil. In absoluten Zahlen stelle sich die Situation nicht unbedingt dramatisch dar. Die Behörden zählten 317 aktive Fälle, das sei gerade einmal 0,7 Prozent der Bevölkerung.