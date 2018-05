Von: Redaktion DER FARANG | 31.05.18

WIEN (dpa) - Österreich will mit seinen östlichen Nachbarstaaten neue Migrantenströme über die Balkanroute verhindern. Darauf hat sich Innenminister Herber Kickl (FPÖ) nach telefonischer Absprache mit seinen Kollegen aus Albanien, Bosnien und Herzegowina, Griechenland, dem Kosovo, Kroatien, Mazedonien, Serbien und Slowenien geeinigt, wie er am Mittwoch in Wien mitteilte.

Die Minister hätten sich auf einen «operativen und politischen Fahrplan» geeinigt. Über konkrete Maßnahmen werde am 6. Juni bei einem Treffen in Slowenien beraten.

Kickl betonte, dass Österreich die Grenzen schließen werde, «damit sich nicht eine Krise wie 2015/2016 wiederhole». Die Bekämpfung illegaler Migration werde eine Priorität Österreichs nach Übernahme des EU-Vorsitzes am 1. Juli.

Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) in Genf sind die Zahlen ankommender Flüchtlinge in der Region teils deutlich gestiegen. In Albanien und Montenegro seien bis Ende Mai schon so viele Menschen angekommen wie im gesamten vergangenen Jahr, sagte UNHCR-Sprecher Charlie Yaxley. In Bosnien seien 80 Prozent der 5000 Flüchtlinge und Migranten in diesem Jahr im Monat Mai angekommen. Die meisten kamen aus Syrien, Afghanistan und Pakistan, Viele seien auf der Flucht vor Krieg und Verfolgung und brauchten Schutz.