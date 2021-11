Wien gedenkt Anschlag vor einem Jahr: «Diese Stadt ist stark»

WIEN: Zum Auftakt der Gedenkfeiern zum ersten Jahrestag des tödlichen Terroranschlags in Wien hat Bürgermeister Michael Ludwig den Zusammenhalt der Gesellschaft betont. «Diese Stadt ist stark», sagte der sozialdemokratische Politiker am Dienstag. Zuvor hatte er bei einer kleinen Veranstaltung mehr als 20 Hinterbliebenen der Opfer sein Beileid ausgesprochen. Ludwig sagte weiter, «dass sich diese, unsere Stadt Wien nicht in die Knie zwingen lässt - nicht vom feigen Terrorismus, nicht von Menschen, die glauben, unsere demokratische Wertordnung gefährden zu können.»

Am 2. November 2020 hatte ein 20-jähriger Sympathisant der Terrororganisation Islamischer Staat in einem belebten Ausgehviertel der österreichischen Hauptstadt vier Menschen erschossen. Darunter war eine 24-jährige deutsche Studentin, die in einem Lokal als Kellnerin jobbte. Unter den mehr als 20 Verletzten waren vier weitere Deutsche. Der Angreifer wurde neun Minuten nach dem Beginn seiner Attacke durch Schüsse der Polizei getötet.

An der Wiener Universität für Angewandte Kunst, an der die junge deutsche Frau studiert hatte, wurde am Dienstag ein Gedenkfeuer entzündet. Am frühen Abend sollte die Staatsspitze zu einer Gedenkfeier in einer Kirche im Stadtzentrum zusammenkommen.