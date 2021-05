Wien fordert Untersuchung nach Flugzeug-Zwischenfall in Belarus

WIEN: Österreichs Außenministerium fordert eine unabhängige internationale Untersuchung der außerplanmäßigen Landung eines Passagierflugzeuges in Minsk. Das teilte das Ministerium am Sonntag via Twitter mit. Nach Berichten von Staatsmedien in Belarus wurde das Flugzeug auf dem Weg von Athen nach Vilnius (Litauen) zur Landung gebracht.

Laut Litauens Außenminister Gabrielius Landsbergis befanden sich Reisende aus zahlreichen Ländern an Bord, darunter drei deutsche und ein österreichischer Staatsbürger. Allen Passagiere müsse die Weiterreise erlaubt werden, hieß es am Sonntag aus Wien.

An Bord der Maschine war auch der vom belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko international gesuchte Blogger Roman Protassewitsch, der nach Angaben des Menschenrechtszentrums Wesna in Minsk festgenommen wurde. «Wir fordern dringend die Freilassung des Aktivisten Protassewitsch», schrieb das österreichische Ministerium auf Twitter.