Von: Björn Jahner | 10.11.23

Foto: National News Bureau Of Thailand

SONGKHLA: In der Provinz Songkhla wurde die sechste jährliche Initiative „Von verlassenen Reisfeldern zu liebgewonnenen Paddies“ von Generalleutnant Santi Sakuntanark, dem Befehlshaber der 4. Armeeregion, feierlich eröffnet. Das Ziel dieser Initiative besteht darin, den gemeinschaftsbasierten Tourismus zu fördern und das multikulturelle Gesellschaftsgefüge in der Region zu stärken.

Im Fokus steht die Wiederherstellung vernachlässigter Reisfelder, wobei sowohl thailändische buddhistische als auch muslimische Landwirte ermutigt werden, den Reisanbau wiederzubeleben. Die Eröffnung wurde von bedeutenden Persönlichkeiten begleitet, darunter der stellvertretende Obermönch der Provinz Songkhla, der Abt des Na-Thawi-Tempels, der stellvertretende Generalsekretär des SBPAC sowie lokale Regierungs- und Religionsführer, was die breite Unterstützung der Initiative durch die Gemeinschaft verdeutlichte.

Generalleutnant Santi betonte die Bedeutung von Einheit und Liebe in der Gemeinschaft, die sich in der gemeinsamen Reisanpflanzung widerspiegelt. Immer mehr buddhistische und muslimische Gemeinschaften beteiligen sich an dieser aktiv fördernden Maßnahme. Er bekräftigte außerdem das uneingeschränkte Engagement der Armee, diese Aktion zu unterstützen und sie auf die südlichen Grenzprovinzen auszudehnen.

Ursprünglich von stellvertretendem Obermönch von Songkhla und dem Abt des Na Thawi-Tempels angestoßen, zielt das Projekt „Von verlassenen Reisfeldern zu liebgewonnenen Paddies“ darauf ab, die Gemeinschaft in gemeinsame Aktivitäten einzubinden. Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat das Projekt brachliegendes Ackerland über einen Zeitraum von 15 Jahren erfolgreich in produktive Reisfelder umgewandelt. Das nunmehr 12 Rai große Land unterstützt nicht nur den lokalen Verbrauch, sondern verschafft den Landwirten auch durch den Verkauf überschüssiger Produkte ein zusätzliches Einkommen.