PHUKET/KOH SAMUI: Das Regierungskabinett hat das „Phuket Sandbox"-Projekt zur Wiedereröffnung der Insel ab 1. Juli für vollständig geimpfte Touristen genehmigt. Koh Samui, Koh Phangan und Koh Tao in der Provinz Surat Thani können ab 15. Juli einem ähnlichen Modell folgen, sagte Regierungssprecher Anucha Burapachaisri.

Ankommende Touristen müssen bei ihrer Ankunft in Thailand ihre Certification of Entry (CoE) vorlegen, sich über www.entrythailand.go.th registrieren und die „Thailand Plus"- und andere lokale Apps (im Falle von Phuket die „Mor Chana"-App) installieren, damit ihr Standort verfolgt werden kann.

Außerdem müssen sie sich einem Covid-19-Test unterziehen, entweder am Flughafen, im Hotel oder an einer Kontrollstelle. Touristen in Phuket mit negativem Ergebnis können überall auf der Insel reisen. Sie müssen mindestens 14 Tage in SHA+-zertifizierten Hotels wohnen, bevor sie in andere Regionen Thailands reisen dürfen.

Touristen auf der Insel Samui müssen in den ersten drei Tagen in ihrem Hotel bleiben. Während der Tage 4 bis 7 können sie auf festgelegten Routen die Insel erkunden. Danach, in der zweiten Woche, können sie sich auf den Inseln frei bewegen. Am 6. oder 7. und am 12. oder 13. Tag werden zwei RT-PCR-Tests durchgeführt. Vor der Abreise von den Inseln müssen die Ausländer einen Nachweis über ihre Aufenthalte in SHA+ Hotels und ihre Covid-19-negativen Ergebnisse vorlegen.

Phuket hat ein Komitee für Einwanderungskontrolle eingerichtet, das ausländische und inländische Touristen bei der Ein- und Ausreise kontrolliert. Koh Samui, Koh Phangan und Koh Tao werden ebenfalls Touristen bei der Ein- und Ausreise auf dem Luft- und Seeweg kontrollieren.