Von: Redaktion DER FARANG | 11.08.21

PATTAYA: Der Plan, das Touristenzentrum zum September für geimpfte ausländische Besucher ohne Quarantäne zu öffnen, ist gescheitert.

Das bestätigte Bürgermeister Sonthaya Khunpluem gegenüber „Manager Online“. Er wurde wegen hoher Infektionszahlen und der Ereignisse auf Koh Larn zum Handeln gezwungen, was bedeutet, dass Pattaya auf absehbare Zeit eine Geisterstadt bleiben wird. Die Wiedereröffnung sollte die Pattaya vorgelagerte Insel beinhalten. Doch auf Koh Larn hat es mindestens sechs Covid-Fälle gegeben, so dass sie für 14 Tage komplett abgeriegelt wurde. Die Stadtverwaltung hat ein proaktives Testprogramm für die Bewohner angeordnet. Die sechs Infizierten befinden sich in stationärer Behandlung. Die staatliche Tourismusbehörde (TAT) hat für die Wiedereröffnung Pattayas noch keinen neuen Termin genannt.