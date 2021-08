BANGKOK: Der staatliche Busbetreiber The Transport Co. bedient ab Mittwoch, 1. September wieder alle seine landesweiten Linien in die Provinzen, nachdem der Betrieb zur Verhinderung der Covid-19-Ausbreitung einen Monat lang ausgesetzt worden war.

Ab Bangkok verkehren dann wieder 26 überregionale Buslinien in den Norden (8 Linien), Nordosten und Osten (10 Linien) sowie in den Süden (8 Linien) des Königreichs, jedoch unter der Auflage, dass die Fahrgastkapazität 75 Prozent nicht übersteigt, um die Abstandshaltung zwischen den Busfahrgästen zu gewährleisten. Zudem gelten an Bord der Fahrzeuge alle obligatorischen Corona-Hygiene-Regeln, u.a. Nasen-Mund-Schutz-Pflicht.

Bustickets können online, bei 7-Eleven und den Fahrkartenschaltern in den Busbahnhöfen der Transport Co. gekauft werden. Wie gewohnt können Sitzplatzreservierungen auch wieder im Voraus getätigt werden. Bargeldlose Bezahlung und Teilnahme am staatlichen Zuzahlungsprogramm über die E-Wallet-App „Pao Tang“.

Weitere Auskünfte erhält man rund um die Uhr im Callcenter der Transport Co. unter der Kurzwahl 1490.