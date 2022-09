Von: Redaktion DER FARANG | 14.09.22

HUA HIN: Der führende Tourismusverband von Hua Hin fordert die Wiederaufnahme von internationalen Flügen zum und vom Flughafen Hua Hin.

Die Hua Hin Cha-Am Tourism Business Association sagt, dass weitere Verzögerungen bei der Durchführung internationaler Flüge Auswirkungen auf die lokale Tourismusindustrie und die Wirtschaft haben werden.

In einem Facebook-Posting vom Montag (12. September) teilte Udorn Olsson, Vorsitzender der Phoenix Group und Sonderberater der Regierung, mit, dass die Hua Hin Cha Am Tourism Business Association einen Antrag an den Vorsitzenden des Ausschusses für Tourismus des Repräsentantenhauses gestellt hat.

Der Antrag zielt darauf ab, die internationalen Flüge nach Hua Hin so bald wie möglich wieder aufzunehmen.

Die Hua Hin Cha Am Tourism Business Association erklärte, dass ein Scheitern der Wiederaufnahme der internationalen Flüge vielfältige Folgen für Hua Hin und die Umgebung haben wird.

Dazu gehört, dass die Politik der Regierung, das Land wieder für den Tourismus zu öffnen, beeinträchtigt wird, was sich wiederum negativ auf die Fluggesellschaften, Hotels, Touristen und die Tourismusindustrie insgesamt auswirkt.

Die Nichtwiederaufnahme der internationalen Flüge steht auch im Widerspruch dazu, dass Prachuap Khiri Khan als Pilotgebiet für den Tourismus ausgewiesen wurde.

Der Antrag besagt auch, dass das Fehlen von Flügen Auswirkungen auf die Höhe der Einnahmen hat, die durch ausländische Besucher in der Region erzielt werden könnten.

Die Hua Hin Cha Am Tourism Business Association erklärt, die Region verfüge über ein enormes Potenzial als Reiseziel für den Tourismus und verweist auf die zahlreichen Fünf-Sterne-Hotels und die rund 30.000 legal registrierten Hotelzimmer in Hua Hin und Umgebung.

Hinzu kommen weitere Attraktionen wie Golfplätze, Wasserparks, Einkaufszentren, Krankenhäuser, Unterhaltungsmöglichkeiten und eine Vielzahl anderer Freizeiteinrichtungen.

Die Wiederaufnahme der internationalen Flüge würde auch die Tourismusindustrie in den benachbarten Orten Cha Am und Pranburi ankurbeln, sagt die Hua Hin Cha Am Tourism Business Association.

Obwohl die Phoenix Group eine Absichtserklärung mit dem Flughafen Hua Hin unterzeichnet hat, um den Flughafen für internationale Flüge zu nutzen, kam eszu Verzögerungen.

Außerdem wurden Absichtserklärungen mit fünf Fluggesellschaften - Nok Air, AirAsia, Jetstar, China Express, Greater Bay und GO First - unterzeichnet, die Interesse an Flügen nach Hua Hin bekundet haben.

Auch die thailändische Fremdenverkehrsbehörde hat die Pläne für internationale Flüge vom Flughafen Hua Hin aus unterstützt.

Es wird erwartet, dass die Angelegenheit nun den Ministern für Verkehr, Tourismus und Sport vorgelegt wird.