Von: Björn Jahner | 12.09.22

BANGKOK: Die Behörde für Transport- und Verkehrspolitik und -planung (OTP) will ein Verbundticket für alle öffentlichen Nahverkehrsmittel im Großraum Bangkok vorschlagen, das Pendlern die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel in der Hauptstadt wesentlich vereinfachen würde, die bisher größtenteils auf verschiedenen Fahrpreiserhebungssystemen beruhen.

Dass die Umsetzung alles andere als einfach ist, beweist die Tatsache, dass das gemeinsame Kombiticket für alle Verkehrsmittel seit vielen Jahren geplant ist, jedoch bis heute nicht in Kraft trat. So erfordert es die Zusammenbringung sämtlicher Verkehrsmittel der Hauptstadt – auf der Straße, Schiene und auf dem Wasser. Einem Unterausschuss unter dem Vorsitz des stellvertretenden Staatssekretärs des Verkehrsministeriums soll nach Angaben des OTP-Direktors dennoch in diesem Monat der Entwurf des Gesetzes vorgelegt werden.

Wenn der Unterausschuss den Plan zur Schaffung eines einheitlichen Fahrscheinsystems für den öffentlichen Nahverkehr in Bangkok billigt, wird er an den Verkehrsminister Saksayam Chidchob weitergeleitet, der ihn dann genehmigt und an das Kabinett, dann an den Staatsrat und schließlich an das Parlament zur endgültigen Genehmigung und Ratifizierung weiterleitet.

Der Gesetzesentwurf wird die Integration und den Betrieb aller Bus- und Bahndienste in Bangkok regeln und sich mit der Finanzierung und Verwaltung dieser Dienste sowie mit der Festlegung aller Fahrgasttarife befassen. Man hat die neuen kontaktlosen EMV-Karten als Standard für das neue gemeinsame Ticket in Betracht gezogen, sagt aber, dass es das EMV-System, das jetzt auf einigen Schiffen und in elektrischen Zügen verwendet wird, nicht überflüssig machen wird.

Während die OTP an einem einheitlichen Fahrschein arbeitet, machen andere Allianzen Fortschritte. Die Verkehrsbetriebe verhandeln über ein gemeinsames Ticket, das sowohl in der MRT als auch in der BTS funktioniert. Die Bangkok Metropolitan Administration verhandelt mit der Bangkok Transit System Corporation trotz der Debatte über die Verlängerung der BTS Green Line.

Eine neue gemeinsame Karte könnte auch für die neuen Metro-Linien Pink Line und Yellow Line eingeführt werden, sobald diese in Betrieb sind. Die BTSC liebäugelt schon seit einiger Zeit mit einem gemeinsamen Fahrkartensystem mit Rabbit Card und ist bestrebt, zumindest einige Linien mit der gleichen Karte zu betreiben. Dennoch: Ein Ticket für alle Verkehrsmittel der Hauptstadt wäre für Pendler ohne Frage die beste Lösung im täglichen Kartenchaos.