Von: Björn Jahner | 21.07.23

BANGKOK: Die Pheu Thai Partei hat einen bedeutenden Schritt in Richtung einer möglichen neuen Regierung getan. Im Parlament wurde der Antrag auf erneute Nominierung von Pita Limjaroenrat, dem Vorsitzenden der Move Forward Party (MFP), für die Wahl zum Premierminister abgelehnt. Diese Entscheidung stützte sich auf die Verordnung Nr. 41, die das erneute Einbringen eines bereits abgelehnten Antrags in derselben Sitzung untersagt.

In einer langwierigen Debatte argumentierten die Gesetzgeber, dass Pita bereits am 13. Juli in der ersten Runde keine ausreichende Mehrheit erhalten hatte und daher vom Parlament abgelehnt wurde. Mit dieser Entwicklung hat sich die Pheu Thai Partei als Spitzenkandidat im Rennen um die Regierungsbildung positioniert.

Nun wird mit Spannung erwartet, wie die Pheu Thai Partei weiter vorgehen wird. In ihrer Absichtserklärung (MoU) hatten sie eine Fortsetzung des Bündnisses mit der MFP festgelegt. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob sie versuchen werden, eine alternative Koalition zu bilden, indem sie die Parteien der aktuellen Regierung einbeziehen und die MFP ausschließen.

Bhumjaithai, Palang Pracharath und Chartthaipattana, drei Parteien der derzeitigen Regierung, haben sich bereits gegen den Plan der MFP ausgesprochen, Abschnitt 112 des Strafgesetzbuches, das berüchtigte "Gesetz der Majestätsbeleidigung", zu ändern. Sie haben klargestellt, dass sie keiner Regierung beitreten werden, an der die MFP beteiligt ist.

Nach dem Parlamentsbeschluss erklärte der Vorsitzende der Pheu Thai, Cholnan Srikaew, dass die Partei derzeit ihre Zusammenarbeit mit den anderen Koalitionspartnern fortsetze. Es wird erwartet, dass Gespräche unter den acht Koalitionspartnern stattfinden, um mögliche Änderungen des MoU zu diskutieren und zu prüfen, ob weitere Parteien in die Koalition aufgenommen werden können.

Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Wan Muhamad Noor Matha, hat die nächste Runde der Abstimmung über das Amt des Ministerpräsidenten für den 27. Juli angesetzt. Die politische Situation bleibt somit weiterhin spannend und ungewiss.