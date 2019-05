Wie uns die Europäische Union nützt

Von: Philipp Brandstädter, dpa | 02.05.19

BERLIN (dpa) - Am 26. Mai wird gewählt! Dann bestimmen die wahlberechtigten Erwachsenen, welche Politiker und Politikerinnen aus Deutschland im Parlament der Europäischen Union sitzen. Diese entscheiden dort über viele Dinge in unserem Leben. Mehr als dir vielleicht bewusst ist!

Diese Gruppe setzt sich für gemeinsame Ziele ein. Zum Beispiel für Frieden und für die Sicherheit ihrer Bürger. Die Rede ist von der Europäischen Union, kurz EU genannt. Das ist eine Gemeinschaft von 28 Ländern in Europa. Auch Deutschland gehört dazu. Welche Vorteile bringt das?

«Der Zusammenschluss erleichtert etwa den Handel von Gütern zwischen den Ländern», erklärt der Fachmann Manuel Müller. Einige EU-Staaten nutzen hierzu eine gemeinsame Währung, den Euro. «Doch die EU ist noch in ganz anderen Bereichen unseres Alltags eine gute Sache», sagt der Experte. Dazu ein paar Beispiele.

GESUNDHEIT: Die EU setzt sich für die Gesundheit ihrer Bürger ein. Sie informiert zum Beispiel, gegen welche Krankheiten es Impfstoffe gibt. Die EU hat auch Grenzwerte festgelegt: Wie viel Schadstoffe dürfen in unserer Luft sein. Und welche Pflanzenschutzmittel dürfen Landwirte auf ihren Feldern nutzen. So wird unsere Umwelt geschützt.

Die EU hat auch für die Hersteller von Lebensmitteln und Kosmetik Regeln festgelegt. Diese müssen auf den Verpackungen alle Zutaten auflisten. Außerdem müssen die Stoffe angezeigt werden, auf die manche Menschen allergisch reagieren können. Milch oder Nüsse etwa.

EINKAUFEN: Nicht nur für Lebensmittel, sondern für alle Waren aus den EU-Ländern gibt es Vorschriften. Nur so können wir uns darauf verlassen, dass die Qualität der Produkte immer gleich ist. «In Kleidung dürfen nur bestimmte Farben und Bleichmittel verwendet werden. Spielzeug darf nur bestimmte Kunststoffe und Weichmacher enthalten. Elektrogeräte dürfen nicht zu viel Strom verbrauchen», erklärt der Fachmann.

Beim Einkaufen wollen wir auch wissen, wie viel wir bezahlen müssen. Deshalb müssen Händler in der EU die Preise ihrer Waren genau angeben. Damit wir die Preise vergleichen können.

SCHULE UND ARBEIT: Auch auf das, was du in der Schule lernst, hat die EU etwas Einfluss. Mit einem Schulabschluss sollen junge Erwachsene in jedem EU-Land etwa gleich gut ausgebildet sein. So soll etwa jede Schülerin und jeder Schüler nach einigen Jahren eine Fremdsprache gleich gut beherrschen.

Schülerinnen, Schüler und vor allem Studierende bekommen von der EU Geld, wenn sie in einem anderen EU-Land studieren oder ein Praktikum machen. Diese Erfahrung können sie später auch in ihrem Beruf nutzen. Denn Bürger der EU dürfen in allen Mitgliedsstaaten arbeiten.

In vielen Bereichen unseres Lebens spielt die EU eine Rolle. Über die Regeln dieser Union entscheidet ein Parlament. Das wird vom 23. bis zum 26. Mai von allen wahlberechtigten Erwachsenen der EU neu gewählt. Bei uns ist die Wahl am 26. Mai.