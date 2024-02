Von: Redaktion DER FARANG | 01.02.24

Eine braune Ratte zwängt sich durch eine schmale Öffnung im Abwasserkanal in einer Szene der Dokumentation «Das erstaunliche Leben der Ratten – Unterwegs in Rat City». Foto: Jeff Morales/3sat/dpa

BERLIN: Sie sind unfassbar anpassungsfähig und hervorragend als Überlebenskünstler: Für die meisten Menschen sind Ratten eine lästige Plage. Die amerikanische Doku «Das erstaunliche Leben der Ratten - Unterwegs in Rat City» am Donnerstag auf 3sat (20.15 Uhr) zeigt hingegen, wie faszinierend die kleinen Allesfresser sein können und was der Mensch mit der Verbreitung der Nagetiere zu tun hat.

Ratten leben in den dunkelsten Winkeln unserer Städte und lösen bei vielen Menschen durch die Nähe Unbehagen, Ekel oder Angst aus. Auch weil sie als Überträger von gefährlichen Krankheiten gelten. Die Doku von Regisseur Jeff Morales klärt auf, wie anpassungsfähig Wanderratten sind und welche erstaunlichen Fähigkeiten sie besitzen.

Ratten schwimmen problemlos durch kommunale Abwassersysteme und moderne Rohrleitungen. Mit ihren kräftigen Kiefern und scharfen Schneidezähnen bearbeiten sie härteste Materialien. Trotz ihrer hohen Anpassungsfähigkeit hat sich aber auch herausgestellt, dass der Abenteuerlust der Ratte Grenzen gesetzt sind. Sie sind standorttreu.

«Menschen und ihr Umgang mit Müll sind der Kern des Problems», sagt Nagetierforscher Bobby Corrigan über die weite Verbreitung der Nager in den Städten. In New York leben inzwischen schätzungsweise drei Millionen Ratten. Wenn Müllkörbe nicht regelmäßig geleert würden, sei das für Ratten wie ein gedeckter Tisch, sagt Corrigan. Ratten kommen nämlich überall dort vor, wo sich Menschen ansiedeln - und Müll hinterlassen.

Kaylee Byers, Biologin für Wildtiergesundheit, versucht den Ratten im kanadischen Vancouver Grenzen zu setzen. Sie hat eine bemerkenswerte Entdeckung gemacht: Die Rattenpopulation Vancouvers ist kein Gebilde wie ein Staat, sondern über die gesamte Stadt verteilt in verschiedenen Clans organisiert. Die Mitglieder dieser Clans entfernen sich selten mehr als 100 Meter von ihrem Zuhause - ein Verhalten, das nicht zuletzt dazu beitragen kann, die Übertragung von Krankheiten zu verhindern.

Die Doku begleitet auch Rattenfänger, die sich des Problems annehmen und mit Terriern auf die Jagd gehen, um die kleinen Nager zu beseitigen. Dabei gibt es auch einen interessanten Einblick in das Gemeinschaftsleben der Wanderratten. Sie opfern sich sogar selbstlos für ihr Rudel auf, um ihre Kameraden zu retten.

Neurowissenschaftler zeigen in dem Film, wie der Mensch von den Tieren profitieren und lernen kann. Sie erforschen die Gehirne der Ratten und untersuchen, was Stress mit dem Gehirn und der Psyche der Ratten macht. Daraus wollen sie auch Erkenntnisse für die menschlichen Hirne schließen.

Ratten sind gefürchtete und faszinierende Wesen zugleich. In spektakulären Nahaufnahmen zeigt die Doku wie die Tiere leben. Sie nimmt die Zuschauer auf eine wissenschaftliche Entdeckungsreise in die Welt der Ratten mit.