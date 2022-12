Von: Björn Jahner | 11.12.22

Das BZP an der Naklua Road gehört zu den wichtigsten Anlaufstellen Deutschsprachiger in Pattaya. Es umfasst auch eine Bibliothek mit deutschsprachiger Literatur.Fotos: BZP

PATTAYA: Das Begegnungszentrum Pattaya (BZP) ist inzwischen ein fester Bestandteil des Lebens der deutschen Community in Pattaya. Doch wie geht es weiter im BZP?

Das BZP besteht seit 2010 in wechselnder Trägerschaft. Seit 2013 ist die Evangelische Gemeinde Bangkok Trägerin der Institution. Hunderte, vielleicht Tausende von Deutschen, Schweizern und Österreichern, haben im Lauf der Jahre, zum Teil mit ihren thailändischen Partnerinnen, die Veranstaltungen in den Räumen im BZP in der Naklua Road besucht. Die Cafeteria bietet gutes Essen und guten Kuchen zu vernünftigen Preisen. Ein festes Wochenprogramm mit Seminaren, Meditationen, Gesprächskreisen und sportlichen Aktivitäten hat sich etabliert und findet Zuspruch.

Geboten werden die unterschiedlichsten Aktivitäten, wie die wöchentlichen Treffen des Shanty-Chors.

Soll das nun alles gefährdet sein?

Da im März 2023 der bestehende Mietvertrag ausläuft, besteht seit langem der Wunsch, dieses Gebäude zu kaufen, um unabhängig von immer höheren Mietforderungen zu werden.

Am 29. Oktober 2022 fand nun eine Versammlung statt, von der sich viele etwas Aufklärung über den derzeitigen Stand der Kaufüberlegungen erhofften. Es war eine offene Sitzung des BZP-Freundeskreises. Die Erwartungen der Teilnehmer, darüber aufgeklärt zu werden, wurden nur unvollkommen erfüllt. Pius Acker, Sprecher des Freundeskreises, gab lediglich bekannt, dass es zwei Optionen nach dem März 2023 gebe: In diesem Objekt bleiben oder in ein neues Haus umziehen. Doch ob Kauf oder Anmietung eines der beiden Objekte, darüber müssten in den nächsten Wochen die unterschiedlichen Vorstellungen der kirchlichen Gremien, der Eigentümer, des Hauptgeldgebers und des Präsidiums der Stiftung in Einklang gebracht werden.

Die Gäste des BZP treffen sich zum Tischtennis und Boule, unternehmen aber auch Radtouren und vieles mehr.

Vorschläge zu neuen Aktivitäten

Im Übrigen war die öffentliche Sitzung des Freundeskreises aber ein Erfolg. Es wurden mehrere Vorschläge aus dem Publikum aufgelistet, welche Aktivitäten neu eingerichtet werden könnten. Das reichte von einem Frühstücksbuffet bis zu verstärkten Bemühungen, Besucher zu werben. Ein Überblick über gegenwärtige Angebote zeigte außerdem, welche Vielfalt von Veranstaltungen schon jetzt im BZP angeboten wird. Trotz des Mangels an Antworten dürften die dreißig Besucher der Veranstaltung am Ende ein gutes Gefühl gehabt haben: Das BZP lebt! Und es wird, es muss weiterleben!

Mehr über das Angebot und die Aktivitäten im BZP erfahren Sie unter www.bzpattaya.wordpress.com.

Pastor i. R. Wolfgang K. Leuschner