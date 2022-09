EDINBURGH: Leichnam der Queen wird nach Edinburgh gebracht

+ Der Leichnam der Königin wird von Schloss Balmoral per Auto in den Palace of Holyroodhouse in Edinburgh überführt, die Residenz der Queen in Schottland. Dort wird er im Thronsaal aufgebahrt.

+ König Charles empfängt den Generalsekretär des Commonwealths im Buckingham-Palast in London und anschließend die Hochkommissare der Staaten und Gebiete, deren Staatsoberhaupt der britische Monarch ist.

BERICHTERSTATTUNG

* Einzelmeldungen * Zusammenfassung bis 10:00 * Zusammenfassung bis 14:30 * Gesamtzusammenfassung bis 18:30 * KORR-Bericht Monarchiegegner, Anti-Imperialisten und Royal-Muffel - wer mit dem Trubel um die Queen wenig anfangen kann * Foto-aktuell * Video-Rohmaterial

BEREITS GESENDET

* Meldung - «Ex-Premiers loben Charles III.: «Ein hervorragender Diplomat»» 25 Zl * Meldung - «Australien gedenkt Queen mit Feiertag am 22. September» 10 Zl * Meldung - «Charles III. offiziell Staatsoberhaupt Australiens» 32 Zl * Zusammenfassung - «Leichnam der Queen wird nach Edinburgh überführt» 52 Zl * KORR-Bericht Was ändert sich im Alltag? - als Listicle - «Was sich nach dem Tod der Queen für die Briten ändert» 60 Zl