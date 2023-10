Wie ein schwebendes Raumschiff: Neues Besucherzentrum am Cern

GENF: Wir dirigiert man einen Miniatur-Roboter, wie lenkt man einen Magnet? Besucher in Genf können jetzt in einem futuristischen Gebäude diesen Fragen nachgehen.

Wissenschaft zum Anfassen bietet die Europäische Organisation für Kernforschung (Cern) in einem spektakulären neuen Gebäude an ihrem Sitz in Genf in der Schweiz. An diesem Science Gateway (etwa: Tor zur Wissenschaft) können Besucherinnen und Besucher seit Sonntag ausprobieren, wie Magnete reagieren und Lichtstrahlen fokussiert werden.

Am Cern wird seit fast 70 Jahren die Entstehung des Universums erforscht. Für ihre bahnbrechenden Physikexperimente entwickeln Wissenschaftler und Ingenieure dort immer wieder Instrumente und Verfahren, die die Welt verändern: Darunter etwa bildgebende Verfahren wie die Magnetresonanz-Tomographie (MRT), die heute aus der Medizin nicht mehr wegzudenken ist. Auch das World Wide Web wurde dort erfunden, die Grundlage für die weltumspannende Kommunikation via Webseiten im Internet.

Die Wissenschaft sei der Schlüssel für eine nachhaltige Zukunft, sagte die italienische Physikerin und Cern-Generaldirektorin Fabiola Gianotti am Samstag bei der Eröffnung. Das Science Gateway solle Neugier wecken und kritisches Denken fördern. Mit den neuen Räumen können künftig statt 125.000 bis zu einer halben Million Besucher im Jahr empfangen werden. Der Zutritt ist gratis.

Das Gebäude besteht aus überdimensionalen begehbaren Röhren, die mit gläsernen Brücken verbunden sind. Die Röhren erinnern an die größte Forschungsmaschine der Welt, die an derselben Stelle hundert Meter unter der Erde liegt: Den 27 Kilometer langen ringförmigen Teilchenbeschleuniger, mit der die Momente nach dem Urknall, also die Geburtsstunde des Universum vor rund 14 Milliarden Jahren, erforscht werden. «Das Gebäude ist wie ein Raumschiff kurz vor der Landung», meinte der italienische Architekt Renzo Piano (86). Sonnenkollektoren sorgten zu hundert Prozent für die Energie. Um das Gebäude wurde ein Wäldchen mit 400 Bäumen und 13.000 Büschen gepflanzt.

Mit geschickt installierten Attrappen und visuellen Effekten sind im Science Gateway auf 8000 Quadratmetern unter anderem die enormen Dimensionen des Teilchenbeschleunigers zu erahnen. Zudem gibt es dort jeden Tag Workshops für Schulklassen und interessierte Erwachsene, aber auch Kinder ab fünf Jahren: Sie lernen zum Beispiel, wie sie einen Miniatur-Roboter mit ganz bestimmten Farbcodes über eine vorbestimmte Linie auf einem Blatt Papier dirigieren können.