Von: Björn Jahner | 02.07.19

Chachoengsao umfasst große landwirtschaftliche Flächen. Besonders Farmer fühlen sich von der Industrialisierung ihrer Provinz bedroht. Foto: The Nation

CHACHOENGSAO: Die Provinz Chachoengsao hat sich in letzter Zeit zu einem Brennpunkt für Landnutzungsstreitigkeiten entwickelt, da immer mehr Landwirte gegen die Industrialisierung ihrer Provinz im Rahmen des „Eastern Economic Corridor“ (EEC) protestieren.

Gemäß Orapin Sermpraphasilp, Vorsitzende des Thailändischen Industrieverbandes der östlichen Region, wären die gesetzlichen Grundlagen für die Industrieansiedlungen erfüllt. Auch soll bereits ein EEC-Büro zur Koordinierung der industriellen Projekte eingerichtet worden sein. Die lokale Wirtschaft hoffe sehr, dass die Regierung die erforderlichen Infrastrukturinves­titionen beschleunigt und auch private Investitionen erleichtert, erklärt sie in der Zeitung „The Nation“.



Industrie fordert Taten statt Worte

Geplant sind der Bau einer Highspeedbahn von den Bangkoker Flughäfen Don Mueang und Suvarna­bhumi zum U-Tapao Airport in Rayong, der Ausbau des U-Tapao Airports, der Aufbau einer „Smart City sowie die Erweiterungen der beiden Industriehäfen Laem Chabang und Mabtaphut.



Daneben weist Orapin auch auf Umweltschutzthemen hin, die einer dringenden Lösung bedürfen, insbesondere die mangelhafte Abfallwirtschaft und die schon jetzt vorherrschende Verschmutzung durch Giftmüll. Weiter müsse in den Bau von Kläranlagen investiert und illegalem Mülldumping entgegengewirkt werden.



Bevölkerung fühlt sich außen vor gelassen

In der Bevölkerung regt sich allerdings zunehmend Widerstand. Sie wirft der Militärregierung als Initiatorin der Projekte vor, die örtlichen Gemeinden ungenügend oder gar nicht in die Entscheidungsprozesse einzubeziehen. Während die Bevölkerung appelliert, auch von den Projekten profitieren zu wollen, schließlich sei es ihre Heimat, die industriell erschlossen wird, befürchten Farmer und Fischer Schäden an der Natur.