Von: Björn Jahner | 20.11.23

Foto: The Nation

CHUMPHON/RANONG: Das „Südliche Landbrückenprojekt“, das den Golf von Thailand mit der Andamanensee auf dem Landweg verbinden und Thailand zu einem zentralen Knotenpunkt für den regionalen Seeverkehr entwickeln soll, stand in den letzten Wochen im Mittelpunkt des Interesses der thailändischen Regierung, während sich in der Bevölkerung Widerstand gegen das Megaprojekt regt.

Premierminister Srettha Thavisin und hochrangige Beamte des Verkehrsministeriums nutzten ihren jüngsten Besuch beim 30. APEC-Gipfel 2023 in San Francisco, um das Projekt potenziellen Investoren aus der Europäischen Union, Japan, China und Ostasien vorzustellen.

Verkehrsminister Suriya Juangroongruangkit erörterte den Entwicklungsplan des Projekts, der in vier Phasen von 2025 bis 2040 unterteilt ist. Er sieht vor, dass private Unternehmen im Rahmen einer internationalen Ausschreibung für einen einzigen Vertrag mit einem 50-jährigen Managementvertrag ausgewählt werden, der die Entwicklung von Häfen auf beiden Seiten, Schnellstraßen und Eisenbahnstrecken umfasst.

Studien zufolge würden die Investoren über einen Zeitraum von 24 Jahren finanzielle Vorteile von nicht weniger als 10 Prozent erzielen. Zusätzliche Entwicklungen in der Industrie, im Immobiliensektor und in verwandten Bereichen könnten jedoch die finanzielle Rendite verbessern und den Zeitraum verkürzen.

Diese Bemühungen, Investoren für das „Landbrückenprojekt“ zu gewinnen, haben die Besorgnis der Anwohner in den Projektentwicklungsgebieten verstärkt, die eine Veranstaltung organisierten, um zu untersuchen, wer wirklich von dem Landbrückenprojekt profitiert oder verliert, und zehn Gründe auflisteten, warum das Projekt nicht durchgeführt werden sollte. Ihre Hauptbedenken betreffen die Auswirkungen auf die Umwelt und die tatsächlichen Vorteile, die sich aus den ausländischen Investitionen ergeben.

In der Präsentation des südlichen Regionalrats und des Netzwerks wird darauf hingewiesen, dass das Projekt den Bau großer Häfen in Ranong und Chumphon, eines zweigleisigen Eisenbahnprojekts, von Industriegebieten und petrochemischen Anlagen vorsieht, ein Vorhaben, das alle lokalen Ressourcen ausbeutet, während es nur den ausländischen Investitionsgruppen und einigen wenigen Politikern und Bauunternehmern nützt. Letztlich müssten die Bürger alles für den Wohlstand und den Reichtum des Landes opfern, so Kritiker.

Das Projekt soll im April 2024 mit einer Aufforderung zur Einreichung privater Vorschläge beginnen. Angesichts des öffentlichen Widerstands bleibt jedoch abzuwarten, ob das geplante Gesetz zur Entwicklung der Sonderwirtschaftszone für den südlichen Wirtschaftskorridor (SEC), ein entscheidender erster Schritt für das Landbrückenprojekt, bis Dezember 2024 abgeschlossen werden kann.