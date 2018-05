Von: Björn Jahner | 31.05.18

Muslime in der Krue-Se-Moschee in Narathiwat. Archivbild: epa/Abdullah Wangni

NARATHIWAT: Die Armee der Region 4 hat wegen des Widerstandes aus der Bevölkerung den Plan verworfen, im Bezirk Sukhirin der Südprovinz Narathiwat ein Dorf für ehemalige Rebellen zu errichten.

Zuvor hatte die Armee angekündigt, bei der Umsetzung des Projekts eng mit den 500 Anwohnern in dem Gebiet zusammenarbeiten zu wollen. Da die Bevölkerung jedoch befürchtet, dass das Projekt mit dem Namen „Bring People Home“ („Leute nach Hause bringen“) Auswirkungen auf die Wälder, die Umwelt und den Tourismus haben könnte, sprachen sie sich gegen die Umsetzung aus.



„Wenn die Einheimischen dagegen sind, werden wir nicht fortfahren. Wir werden andere Gebiete (für das Projekt) in Betracht ziehen, aber wenn die Leute auch dort dagegen sind, werden wir es ebenfalls nicht umsetzen“, erklärte Lt. Gen. Piyawat Nakwanich, Befehlshaber der Armee der Region 4, auf einer zweistündigen öffentlichen Sitzung vor rund 1.000 Dorfbewohnern.



In dem geplanten Dorf sollten 122 ehemalige Separatisten, die ins Ausland geflohen sind, wieder in die Gesellschaft integriert werden sowie 288 Aufständische, die in den aktuellen Kämpfen im tiefen Süden des Landes beteiligt sind.