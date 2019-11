Von: Redaktion DER FARANG | 09.11.19

Eine Zuschrift auf die Leserbriefe „Völlig stressfreie Visa-Verlängerung“ (FA09/2019) und „Einschränkung der Bewegungsfreiheit“ (FA19/2019):



Sehr geehrte Damen und Herren, in der Ausgabe FA09/2019 hebt Jörg Obermeier die Immigration in Hua Hin euphorisch in den Himmel und in Heft 19/2019 tritt er dieselbe Behörde in den Höllenschlund. Dann droht er damit, Thailand für immer zu verlassen. Soll er doch bis zum Ende der Welt gehen. Dann kann er sich beim letzten Sandkorn in der Wüste Gobi beschweren. Wenn alle Me-

ckerfarangs das schöne Thailand verlassen haben, dann wird die Luft für die hier verbleibenden Farangs erheblich sauberer. Was für eine Freude, hurra, hurra!

Gino Vetzmann, Pak Thong Chai

Die im Magazin veröffentlichten Leserbriefe geben nicht die Meinung der Redaktion wieder. DER FARANG behält sich darüber hinaus Sinn wahrende Kürzungen vor. Es werden nur Leserbriefe mit Namensnennung veröffentlicht!