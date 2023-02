Widerspruch in Panzerdebatte zwischen USA und Deutschland

BERLIN: Nicht ohne die USA: Das ist Kanzler Scholz bei den Waffenlieferungen in die Ukraine wichtig. Besonders bei den Kampfpanzern. Wieviel Druck er auf Biden ausgeübt hat, damit der Ja sagt, ist weiter unklar.

Wie kam die Entscheidung zur Lieferung von Kampfpanzern in die Ukraine zwischen Deutschland und den USA zustande? Aus dem Weißen Haus und dem Kanzleramt gibt es dazu widersprüchliche Darstellungen. Vize-Regierungssprecher Wolfgang Büchner bekräftigte am Montag in Berlin eine frühere Aussage, wonach Kanzler Olaf Scholz (SPD) die Lieferung von deutschen Leopard-Panzern nie von der Bereitstellung von Abrams-Panzern durch die USA abhängig gemacht habe. Bidens Sicherheitsberater Jake Sullivan hatte dagegen zuvor im Fernsehen berichtet, dass die Deutschen genau diesen Zusammenhang hergestellt hätten.

18 deutsche Leopard 2 - 31 amerikanische Abrams

Scholz und US-Präsident Joe Biden hatten sich im Januar nach monatelangen Diskussionen darauf verständigt, dass die Ukraine mit Kampfpanzern unterstützt werden soll. Deutschland sagte zunächst 14 Leopard-2-Panzer zu - inzwischen sind es 18 - und die USA die Lieferung von 31 M1 Abrams.

Medienberichten, wonach Scholz die Leopard-Lieferung von der Abrams-Zusage abhängig gemacht habe, widersprach Regierungssprecher Hebestreit damals mit den Worten: «Es hat zu keinem Zeitpunkt (...) ein Junktim oder eine Forderung gegeben, dass das eine zu erfolgen habe, damit das andere erfolgen kann.» Büchner sagte am Montag dazu, dass er diese Darstellung «nicht korrigieren» müsse.

Bidens Entscheidung im Interesse «der Einheit des Bündnisses»

Biden-Berater Sullivan stellte die Entscheidungsfindung am Sonntag anders dar. Die Deutschen hätten Biden gesagt, dass sie nicht bereit seien, Leopard-Kampfpanzer in die Ukraine zu schicken, solange er einer Abrams-Lieferung nicht zustimme. Biden habe sich aus militärischen Gründen zunächst dagegen entschieden - im Interesse «der Einheit des Bündnisses» und «um sicherzustellen, dass die Ukraine bekommt, was sie will» habe er dann aber doch zugestimmt. «Der Präsident sagte: OK, ich werde der Anführer der freien Welt sein. Ich werde langfristig Abrams schicken, wenn ihr jetzt Leopard-Panzer schickt», schilderte Sullivan den Abstimmungsprozess.

Büchner sagte, er sehe keinen Widerspruch. «Ich möchte nicht die Interpretation oder die Äußerungen von Herrn Sullivan hier kommentieren. Aber ich glaube, es war zu sehen in diesen Wochen, dass der Bundeskanzler und der amerikanische Präsident sich immer sehr, sehr eng abgestimmt haben, zu vielen Themen intensiv gesprochen haben, und am Ende dann zu guten Ergebnissen gekommen sind.»

Leoparden schneller in der Ukraine als Abrams

Die enge Abstimmung mit den USA als militärisch stärkstem Nato-Verbündeten zählt zu den Grundprinzipen des Kanzlers bei den Waffenlieferungen. Schon die Entscheidungen für Mehrfachraketenwerfer und Flugabwehrsysteme erfolgte synchron mit den Amerikanern. Sullivans Aussagen zeigen nun aber auch, dass das Weiße Haus kein Problem damit hat, wenn europäische Bündnispartner die Ukraine auch auf eigene Faust unterstützen.

Sullivan reagierte in dem Interview auf eine Frage, wonach die Abrams-Panzer womöglich in diesem Jahr gar nicht mehr ankommen. Die US-Regierung bestellt die Panzer für die Ukraine bei der Industrie - das heißt, sie kommen nicht aus eigenen Beständen des Militärs. Es dürfte daher noch eine ganze Weile dauern, bis sie eintreffen. Die ersten Leopard-2-Panzer aus Polen sind dagegen schon in der Ukraine. Die deutschen Panzer sollen Ende März dort sein.

Biden: «Deutschland hat mich nicht gezwungen»

In der Panzerdebatte hatte sich die US-Regierung auch schon selbst widersprochen. Zunächst hieß es, dass man die Bereitstellung aus praktischen Gründen nicht für sinnvoll halte. «Es macht einfach keinen Sinn, den Ukrainern dieses Mittel zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung zu stellen», sagte Pentagon-Sprecherin Sabrina Singh Mitte Januar. Nach der Lieferzusage betonte sie hingegen, dass dies nicht nur dazu gedient habe, den Weg für Panzerlieferungen von Verbündeten freizumachen. Die US-Kampfpanzer verschafften der Ukraine auf dem Schlachtfeld auch einen Vorteil.

Bidens frühere Schilderungen der Entscheidungsfindung hörten sich auch etwas anders an als die von Sullivan jetzt. «Deutschland hat mich nicht gezwungen, meine Meinung zu ändern», sagte der US-Präsident Ende Januar.

Scholz am Freitag bei Biden in Washington

An diesem Freitag ist Scholz zum zweiten Mal in seiner fast 15-monatigen Amtszeit bei Biden im Weißen Haus zu Besuch. Die Kampfpanzer dürften dann auch nochmal ein Thema sein. Vermutlich werden die beiden aber eher den Blick nach vorne richten, was die weitere Strategie der westlichen Verbündeten in der Ukraine angeht.