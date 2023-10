Von: Reto Derungs, MLaw | 29.10.23

Ein kürzlicher Entscheid des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) stellt fest, dass die Ungleichbehandlung von Witwen und Witwern in der gesetzlichen Altersvorsorge der Schweiz das Diskriminierungsverbot verletzt. Der EGMR verhält daher die Schweiz, die gesetzlichen Bestimmungen betreffend die Anspruchsvoraussetzungen und die Leistungen von Witwen- und Witwerrenten entsprechend anzupassen. Hier eine Zusammenfassung der vom Bundesrat gestützt auf das Urteil des EGMR in die Vernehmlassung gegebenen Aenderungen des AHV-Gesetzes: Eine Witwen- bzw. Witwerrente soll künftig nur noch erhalten, sofern und solange sie bzw. er noch Kinder unter 25 Jahren hat.

Witwen bzw. Witwer ohne Kinder erhalten nur noch eine Rente während zwei Jahren. Bei Witwen und Witwer, welche zum Zeitpunkt der Inkraftsetzung der Gesetzesänderung unter 55 Jahre alt sind, wird die Rentenzahlung nach einer Übergangsfrist von zwei Jahren, bzw. nach Vollendung des 25. Altersjahres des jüngsten Kindes eingestellt.

Für Witwen und Witwer, welche bei Inkrafttreten der Gesetzesänderung über 55 Jahre alt sind, gilt die Besitzstandswahrung.

Ab sofort und bis zum Eintreten der Rechtskraft dieser Aenderungen gelten Uebergangsbestimmungen. Diese sind recht kompliziert und können unter sozialversicherungen.admin heruntergeladen werden. Wer davon betroffen ist, setzt sich am besten mit der für seine AHV oder IV zuständigen Ausgleichskasse in Verbindung.

Die Leistungen aus dem Bundesgesetz über die Berufliche Vorsorge (BVG, „Pensionskasse“, 2. Säule) werden vom Entscheid des EGMR nicht berührt, da dort die Gleichstellung der Geschlechter bereits implementiert ist. Auch betreffend allfälliger Kinderrenten aus der AHV/IV sind gegenwärtig keine Aenderungen vorgesehen.

Fazit: Diese anstehenden Gesetzesänderungen werden für Witwen gegenüber dem noch geltenden Recht in zahlreichen Fällen schmerzliche Leistungseinbussen zur Folge haben. Daher sollte ein in der Schweiz lebender (bzw. im Ausland lebender und an der freiwilligen AHV teilnehmender) Ehegatte die für seine (insbesondere nicht der AHV angehörende, thailändische) Ehefrau vorgesehene finanzielle Absicherung hinsichtlich seines Ablebens neu ordnen, zumal wenn diese Absicherung im Wesentlichen aus der Anwartschaft gegenüber der schweizerischen AHV besteht.