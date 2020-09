Written by: Björn Jahner | 03/09/2020

SATTAHIP: Passend zum anstehenden langen Wochenende (4. bis 7. September) verlängert das beliebte Ausflugslokal The Bikers Café Thailand in Sattahip am Freitag, 4. September seine Öffnungszeiten: Geöffnet ist dann bereits um 09.00 Uhr anstatt 12.00 Uhr.

Von Montag, 7. September bis Mittwoch, 9. September gönnen sich das Besitzerehepaar Achara Koller und Lung Tin sowie das bewährte Team von The Bikers Café Thailand eine eine Verschnaufpause, da an diesen Tagen aufgrund einer Baustelle an der Sukhumvit Road tagsüber die Stromversorgung eingestellt wird. Ab Donnerstag, 10. September heißt The Bikers Café Thailand dann wieder alle seine Gäste zu den regulären Öffnungszeiten herzlich willkommen.

Schon gehört...?

Seit Mitte letzter Woche sind alle Auf- und Abfahrten (in Jomtien und die Direktverbindung zur Hauptstraße 331/ Sattahip) der neuen Autobahn zwischen Pattaya und Ban Chang/ U-Tapao geöffnet, weshalb The Bikers Café Thailand jetzt noch schneller erreichbar ist.

Appetit bekommen...?

Das Speiseangebot im The Bikers Café Thailand umfasst mehr als 70 Gerichte, darunter 40 thailändische und 30 westliche. Das Menü finden Sie hier. Gespeist und relaxt wird wahlweise im klimatisierten Themenrestaurant mit 60 Sitzplätzen, das mit vielen ideenreichen Kunstwerken zum Thema Motorrad dekoriert ist, oder im tropischen Skulpturengarten mit 50 überdachten Sitzplätzen am Khlong. Die Kunstwerke in der tropischen Parkanlage wurden gerade erst um weitere Unikate erweitert.

The Bikers Café Thailand hat mittwochs bis freitags von 12 bis 21 Uhr sowie samstags und sonntags von 9 bis 21 Uhr geöffnet. Montag und Dienstag Ruhetage. Mehr finden Sie hier und auf Facebook.

The Bikers Café Thailand, 10 Moo 6, Soi Ramnut 15, Plutaluang, Sattahip, Chonburi 20180. Standort auf Google Maps. Weitere Infos hier!