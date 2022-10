Der demokratische Kandidat für den US-Senat, Rev. Raphael Warnock, spricht während einer Veranstaltung am Wahlabend in Atlanta, Georgia. Foto: epa/Jessica Mcgowan

ATLANTA: Im Rennen um einen Sitz im US-Senat, der über die Kontrolle der Parlamentskammer entscheiden könnte, dürfen Einwohner des Bundesstaates Georgia seit Montag ihre Stimme abgeben. Einige Wahllokale öffneten dafür gut drei Wochen vor dem eigentlichen Wahltermin. Der überraschende Gewinn beider Sitze aus Georgia hatte den Demokraten von Präsident Joe Biden 2020 nach sechsjähriger Pause die Kontrolle über den Senat gebracht.

Normalerweise werden Senatoren in den USA für sechs Jahre gewählt. Auf einem der Sitze stellt sich nun Amtsinhaber Raphael Warnock wieder zur Wahl, weil es vor zwei Jahren nur um den Abschluss der Amtszeit eines zurückgetretenen republikanischen Vorgängers ging. Für die Demokraten zählt dieses Mal jeder Sitz: Beide Lager haben im Senat aktuell jeweils 50 Senatoren. In Patt-Situationen gibt die Stimme von Vizepräsidentin Kamala Harris für die Demokraten den Ausschlag.

In der aktuellen Wahlrunde stehen 14 von Demokraten und 21 von Republikanern gehaltene Sitze zur Abstimmung. Im Großteil der Rennen scheint allerdings sicher, dass sich die Parteizugehörigkeit der Sitze nicht ändern wird. In Georgia schicken die Republikaner gegen Warnock Herschel Walker ins Rennen, ebenfalls ein Schwarzer und ehemals Football-Spieler. Nach jüngsten Umfragen liegt der Demokrat Warnock leicht vorn.

Walkers Wahlkampf wurde in den vergangenen Wochen von mehreren Kontroversen überschattet. Während er als Abtreibungsgegner antritt, sagte eine Frau Medien wie «The Daily Beast» und «New York Times», er habe sie vor Jahren zu einer Abtreibung gedrängt und diese auch bezahlt. Walker weist dies zurück - auch wenn er die Echtheit eines von der Frau präsentierten Schecks bestätigte.

Auch zog Walker während einer TV-Debatte mit Warnock am vergangenen Freitag eine Sheriff-Marke aus der Tasche - und räumte später ein, dass es nur ein Ehrenausweis sei.

Warnock argumentierte in seinem Wahlkampf stets, dass Walker einem Senatssitz nicht gewachsen sei. «Die Menschen in Georgia verdienen eine ernsthafte Person, die sie in ernsten Zeiten vertritt», sagte er bei der Stimmabgabe in Atlanta am Montag. Walker fokussiert sich auf die aktuellen Inflationssorgen der Amerikaner. Er wirft Warnock und den Demokraten vor, für die Preissteigerungen verantwortlich zu sein.