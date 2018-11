Von: Redaktion DER FARANG | 03.11.18

BANGKOK: Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat das antiretrovirale Medikament Efavirenz der Government Pharmaceutical Organization (GPO) zertifiziert.

Der Vorsitzende der GPO, Sopon Mekthon, sagte am Freitag, Efavirenz sei das erste in Thailand entwickelte Medikament, das das Präqualifizierungsprogramm der WHO bestanden habe und in die präqualifizierte Liste der WHO aufgenommen wurde. Folglich könnten internationale Gesundheitsorganisationen wie der Globale Fonds und Unicef die Medikamente zur Verwendung in unterentwickelten Ländern bestellen. Efavirenz kann HIV-Infizierten verschrieben werden, wenn sie zum ersten Mal mit dem Virus diagnostiziert werden. Laut Mukdavan Prakobvaitayakit, dem stellvertretenden Geschäftsführer der GPO, hat die Organisation 16 Jahre gebraucht, um das Medikament zu entwickeln, das die gleichen Eigenschaften wie das Prototyp-Medikament hat. Das Produkt wird zu 180 Baht pro Flasche mit 30 600-mg-Tabletten vermarktet, während das importierte Produkt zu mehr als 1.000 Baht pro Flasche verkauft wird. Die GPO will in diesem Jahr 42 Millionen Efavirenz-Tabletten produzieren.