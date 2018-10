WHO-Staaten planen neue Strategien im Kampf gegen das Rauchen

Von: Redaktion DER FARANG | 01.10.18

GENF (dpa) - In vielen Ländern sinkt die Zahl der Raucher seit Jahren. Doch die WHO will den Tabakkonsum weiter einschränken. Wie das gehen könnte, beraten Regierungsvertreter ab Montag in Genf.

Über den weiteren Kampf gegen den Tabak und das Rauchen diskutieren 1.200 Regierungsvertreter bei einer Anti-Tabak-Konferenz ab Montag in Genf. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) will mit den Vertretern der 181 Staaten, die die Anti-Tabak-Konvention unterzeichnet haben, neue Initiativen anstoßen, um den Tabakkonsum weiter einzudämmen. Dabei geht es auch um neue Nikotinprodukte wie E-Zigaretten und Geräte, die Tabak nur erhitzen, nicht verbrennen. Sieben Millionen Menschen sterben nach WHO-Schätzungen jedes Jahr weltweit durch Tabakkonsum.

Teilnehmer der Konferenz müssen Erklärungen unterschreiben, dass sie keine Verbindung zur Tabakindustrie haben. «Der Einfluss der Tabakindustrie ist ein Riesenproblem», sagte die Vorsitzende des Sekretariats der Anti-Tabak-Konvention, Vera Luiza da Costa e Silva, im Vorfeld. «Sie versucht sogar, Delegationen zu infiltrieren.» Die Industrie wolle Delegierte beeinflussen, um rigorose Maßnahmen gegen Tabakkonsum zu verhindern oder zu verwässern.