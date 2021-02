BANGKOK: Gesundheitsbehörden verfolgen skeptisch den Vorschlag eines Impfpasses, der es ausländischen Touristen, die gegen Covid-19 geimpft sind, erlauben würde, nach Thailand ohne eine 14-tägige Quarantäne einzureisen.

Der Generaldirektor der Behörde für Seuchenkontrolle, Dr. Opas Karnkawinpong, wies am Montag auf eine Stellungnahme der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hin, nach der es nicht genügend Beweise dafür gibt, dass der Impfstoff die Menschen vollständig vor einer Infektion schützt. Dr. Opas glaubt, dass der Impfpass in Zukunft von Reisenden genutzt werden wird, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern, ähnlich wie der Gelbfieber-Impfpass, mit dem Reisende aus Afrika und Südamerika nachweisen, dass sie gegen die Krankheit geimpft wurden. Die WHO müsse die Regeln ausarbeiten, wann und wie die Impfpässe verwendet werden könnten, um sie zu einer internationalen Vorschrift zu machen.

Viele mit dem Tourismus verbundene Organisationen, wie die staatliche Tourismusbehörde (TAT), favorisieren Impfpässe, um ausländische Touristen wieder nach Thailand zu locken und die kränkelnde Wirtschaft anzukurbeln.