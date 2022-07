Wettkampf von Thailands besten Marschkapellen

Von: Björn Jahner | 31.07.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Preisgekrönte Schüler-Marschkapellen werden am Sonntagnachmittag (31. Juli 2022) im Hua Mark Indoor Stadium (Karte) in Bangkok gegeneinander in den Wettkampf treten.

Vier Schülerbands – zwei aus Bangkok und zwei aus Nakhon Ratchasima (Korat) – werden vor etwa 1.500 Zuschauern auftreten. Die Freikarten für die Veranstaltung waren innerhalb von 26 Minuten nach Öffnung der Registrierung am vergangenen Montag vergriffen.

Die Zuschauer werden beim Betreten des Stadions, das sich neben der Ramkhamhaeng-Universität im Bezirk Bang Kapi befindet, einem Antigentest unterzogen.

Die Show findet von 14.00 bis 16.30 Uhr Statt und wird live vom TV-Sender Thai PBS übertragen.

An dem musikalischen Spektakel nehmen die Suthiwararam Concert & Marching Band und das Wachirathamsatit Drum & Brass Corps aus Bangkok sowie die Suranaree Witthaya Marching Band und die Ratchasima Witthayalai Marching Band aus Korat teil.

Die nordöstliche Provinz beherbergt einige der besten Marschkapellen der Welt. Sowohl Suranaree als auch Ratchasima haben zahlreiche internationale Preise gewonnen.

Suranaree war der erste thailändische Spielmannszug, der beim International Winds Festival in der Tschechischen Republik den ersten Preis gewann. Im Februar 2020 erhielt sie vier Auszeichnungen – Gold mit Auszeichnung, bestes Teststück, Mittelklasse und bester Dirigent.

Die reine Mädchenband der Schule gewann außerdem eine Goldmedaille beim World Music Contest in den Niederlanden und ist damit die einzige thailändische Schule, die einen solchen Erfolg erzielt hat.

Inzwischen hat Ratchasima Auszeichnungen bei der European Open Championship 2019 in Deutschland und der World Band Challenge 2019 in Italien gewonnen.

Suthiwararam aus Bangkok gewann bei der WAMSB-Weltmeisterschaft 2022, während Wachirathamsatit bei Wettbewerben in der Stadt mit Preisen überhäuft wurde.

Bangkoks Gouverneur Chadchart Sittipunt schlug den Wettbewerb der Spielmannszüge kürzlich bei einem Treffen mit dem Gouverneur von Nakhon Ratchasima Wichian Chantaranothai vor. Mit der Veranstaltung soll die lokale Wirtschaft angekurbelt werden. Gouverneur Chadchart ist auch der Initiator der wöchentlichen „Music in the Park“-Veranstaltungen für Bands und Publikum in Bangkoks Grünanlagen.