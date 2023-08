Von: Björn Jahner | 11.08.23

BANGKOK: Die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) organisiert noch in diesem Monat einen großen Wettbewerb um das beste „Pad Krapao“-Rezept.

Der World Kaphrao Thailand Grand Prix 2023 wird vom 25. bis 27. August 2023 von 15.00 bis 22.00 Uhr am Phadung-Krung-Kasem-Kanal in der Nähe des Bahnhofs Hua Lamphong stattfinden, sagte TAT-Gouverneur Yuthasak Supasorn am Donnerstag (10. August 2023).

Bei der Veranstaltung werden sechs regionale Kochsieger aus dem ganzen Land – aus dem Norden, Nordosten, Osten, der Zentralregion, dem Süden und Bangkok – an der „Pad Kaphrao Thailand Championship“ teilnehmen und um ein Preisgeld von insgesamt über 1 Million Baht kämpfen, sagte er.

Foto: Facebook/Street Food Legend

Die Teilnehmer werden unter dem Motto „Authentic & Beyond“ (Authentisch und darüber hinaus) Pad Kaphrao mit Rindfleisch kochen. Dabei müssen sie einheimische Zutaten und mindestens 50 Prozent lokaler Zutaten aus der Region verwenden, die sie vertreten.

Der TAT-Chef erklärte, dass der Kochwettbewerb Teil der Strategie der Behörde für den Gastronomietourismus sei, die dazu beitragen soll, die Zahl der Touristenankünfte in Thailand in diesem Jahr zu erhöhen.

Foto: Facebook/Street Food Legend

„In diesem Jahr wollen wir Thailand zu einem Reiseziel für Reisende und Feinschmecker aus aller Welt machen. Der Gastronomietourismus ist ein Markt mit großem Potenzial und kann dazu beitragen, einen Mehrwert und Einnahmen für die lokalen Gemeinden zu schaffen“, sagte der TAT-Gouverneur.

Pad Krapao ist gemeinhin als heiliges Basilikum bekannt – eine aromatische, mehrjährige Pflanze, die in tropischen Regionen wie Südostasien beheimatet ist.

Khun Yuthasak sagte, dass das TAT beschlossen hat, Pad Kr pao als erstes Gericht in seiner gastronomischen Tourismuskampagne zu wählen, da es die traditionelle thailändische Küche widerspiegelt. Er wies auch auf den Nutzen des heiligen Basilikums hin, das als verdauungsförderndes Kraut gilt.

Foto: Facebook/Street Food Legend

Auf der Veranstaltung werden 12 Stände mit internationalen Versionen von Pad Krapao sowie über 20 Stände beliebter Street-Food-Lokale zu finden sein. Außerdem wird es eine Ausstellung von heiligem Basilikum und anderen lokalen Kräutern sowie Unterhaltungsshows geben.

Nach Aussage von Khun Yuthasak sei die Veranstaltung eine gute Gelegenheit für Touristen und Feinschmecker, eine große Vielfalt des beliebten thailändischen Gerichts an einem Ort zu genießen.

Er rechnet mit mindestens 15.000 Besuchern während der drei Veranstaltungstage und einem Umsatz von mindestens 35 Millionen Baht.

„Das TAT hofft, dass Pad Krapao nach anderen thailändischen Gerichten wie Panaeng, Massaman, Tom Yum, Pad Thai, Khao Soi und Som Tum bei Ausländern bekannter und akzeptierter wird“, so Khun Yuthasak.

Weitere Informationen über die World Kaphrao Thailand Grand Prix 2023 sind auf der Facebook-Seite Street Food Legend erhältlich.