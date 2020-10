Von: Redaktion DER FARANG | 06.10.20

Foto: Ripley's Believe It Or Not! Pattaya

PATTAYA: Das Einkaufszentrum Royal Garden Plaza richtet am kommenden Wochenende, 10. und 11. Oktober, ein Essenswettbewerb aus, an dem Thais und Ausländer aller Altersgruppen, Frauen und Männer, teilnehmen können. Der Wettbewerb ist mit Preisen im Wert von über 100.000 Baht dotiert.

Die Anmeldung ist offen für 4-Personen-Teams sowie für Einzelteilnehmer, die am „The War Eating Contest 2020 #1" teilnehmen möchten. Der Wettbewerb verlangt von den Teilnehmern, bis zu 60 Würste der Marke CP so schnell wie möglich innerhalb von 5 Minuten zu essen, wobei nur 5 Teams in die Endrunde am Sonntag vorrücken. Die Zweitplatzierten können sich einer weiteren Herausforderung stellen und 100 Würste so schnell wie möglich innerhalb von 10 Minuten essen, wobei das Team mit der am schnellsten gegessenen Wurstmenge den Wettbewerb gewinnt. Diejenigen, die beweisen, dass sie zu den 100 schnellsten Essern gehören, können innerhalb von 5 Minuten 3 x 6 Zoll große Subway-Sandwiches verspeisen und Preise gewinnen.

Die Gewinner erhalten einen Hotelgutschein für zwei Nächte im Anantara Chiang Mai Resort, eine VIP-Geschenkkarte über 20.000 Baht und 10.000 Baht sowie ein Zertifikat von Ripley's Believe It or Not! Thailand. Die Facebook-Seite von Ripley's Thailand enthält alle Informationen zur Registrierung. Es wird eine Anmeldegebühr von 700 Baht erhoben, die je nach den einzelnen Wettbewerben variiert.