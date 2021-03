Von: Redaktion DER FARANG | 20.03.21

Der bewölkte Himmel bleibt wolkenverhangen und es beginnt zu regnen in Bangkok. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Meteorologen sagen für die nächsten Tage im Nordosten und Bangkok starke Winde und schwere Gewitter voraus.

Es wird heiß bis sehr heiß sein, und Unwetter werden am Sonntag zuerst den Nordosten und am Montag Bangkok und die umliegenden Gebiete treffen In einigen Regionen soll es Hagelschauern geben. Für den Süden wird vermehrt Regen prognostiziert. Die Bevölkerung soll sich auf schwere Gewitter einstellen, nicht unter Bäumen Schutz suchen und schlecht gesicherte Werbetafeln meiden.