Nach heftigen Unwettern Beruhigung zum Wochenstart

OFFENBACH: Die Wetterküche brodelt in Teilen Deutschlands auch am Sonntag weiter. Mit einer Beruhigung ist aber ab dem Montag zu rechnen.

Nach den heftigen Niederschlägen im Süden Deutschlands lässt in der Nacht zum Sonntag der Dauerregen nach und auch die Gewitter verlieren an Intensität. Entwarnung gibt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach vom Samstag aber nicht. Am Sonntag brodele vor allem im Osten und Süden erneut die Wetterküche. Es würden zwar keine flächendeckenden unwetterartigen Regenmengen mehr erwartet, dennoch könne es örtlich heftige Gewitter mit unwetterartigem Regen geben. Betroffen seien teils Gebiete, in denen es ohnehin schon außergewöhnlich viel geregnet hat.

Nichts davon zu spüren bekommen den Meteorologen zufolge der Norden und Westen. Dort bleibe das Schauerrisiko gering und teils lasse sich auch die Sonne länger blicken. Die Temperaturen liegen am Sonntag insgesamt zwischen 17 und 24 Grad.

Zum Wochenstart am Montag stabilisiere sich die Wetterlage deutlich. Zwar regne es im äußersten Süden zeitweise weiter und auch Starkregen sei möglich. Größere Unwetter seien aber nicht mehr zu befürchten. Auch im Nordwesten sei es dicht bewölkt mit vereinzelt leichten Niederschlägen, sonst zeige sich aber häufiger die Sonne und es bleibe trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 16 und 22 Grad.