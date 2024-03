Von: Redaktion DER FARANG | 14.03.24

Wellen schlagen an Thailands Küsten, während das Land sich auf eine schwere Hitzewelle und Unwetter vorbereitet. Foto: Pixabay/Brigipix

BANGKOK: Die thailändische Wetterbehörde warnt vor einer bevorstehenden Hitzewelle und Unwettern. Mindestens zwölf Provinzen sollen betroffen sein, darunter auch Bangkok. Neben hohen Temperaturen wird mit vereinzelten Gewittern und starkem Seegang gerechnet.

Die Wetterzentrale Thailands schlägt Alarm: Heute wurde vor extremen Wetterbedingungen gewarnt. Hohe Temperaturen und vereinzelte Gewitterstürme sollen mindestens 12 Provinzen heimsuchen, wobei in einigen Gebieten, einschließlich Bangkok, eine 20%-ige Chance auf starken Regenfall besteht. Zusätzlich werden heute, am 14. März, im Süden durch ost- und südostwärts wehende Winde hohe Wellen erwartet, die den Golf von Thailand und die Andamanensee betreffen.

Gesundheitswarnung wegen Hitze

Die heutige Wettervorhersage zeigt ein durch die starke Hitze verursachtes Tiefdruckgebiet über dem oberen Thailand. Diese Bedingungen führen zu brennender Hitze und vereinzelten Wolken am Tage über der genannten Region. Während die Hitze anhält, bringen südliche und südöstliche Winde Feuchtigkeit vom Golf von Thailand und dem Südchinesischen Meer in die nordöstlichen und östlichen Teile des Landes. Diese Feuchtigkeitszufuhr wird in einigen Gebieten zu Gewittern führen.

Die Öffentlichkeit wird aufgefordert, aufgrund der heißen Wetterbedingungen auf ihre Gesundheit zu achten. In den nächsten sieben Tagen wird mit anhaltenden Hitzewellen gerechnet, die von schweren Stürmen, Hagel und starken Winden durchbrochen werden. Die östlichen und südöstlichen Winde sorgen auch für Gewitter in einigen südlichen Gebieten. Jedoch ist die Windstärke über dem Golf von Thailand und der Andamanensee schwach, mit Wellen, die durchschnittlich um 1 Meter hoch sind, aber in von Stürmen betroffenen Gebieten auf über 1 Meter ansteigen.

Staub und Rauch belasten die Luft

In dieser Zeit erleben der Norden, Nordosten und das obere Zentrum Thailands ein moderates bis hohes Niveau an Staub- und Rauchansammlungen aufgrund schwacher Winde und schlechter Luftzirkulation. Die Wettervorhersage für Thailand von 6 Uhr heute bis 6 Uhr morgen prognostiziert heißes Wetter mit vereinzelten Wolken tagsüber für die nördliche Region, mit Mindesttemperaturen von 17 bis 24 Grad Celsius und Höchsttemperaturen von 37 bis 39 Grad Celsius. Es wird erwartet, dass Winde aus südwestlicher Richtung mit Geschwindigkeiten von 5 bis 15 Kilometern pro Stunde wehen.

In Thailand führen die geografische Lage und die Jahreszeit oft zu extremen Wetterphänomenen. Von der Hitzewelle bis zum Monsunregen, das Land ist auf Naturkatastrophen verschiedener Art vorbereitet. Wichtig ist die Förderung von Bewusstsein und Vorsichtsmaßnahmen unter der Bevölkerung, um die Auswirkungen dieser extremen Wetterbedingungen zu minimieren.